Fonte foto: jackpress/Shutterstock

Google sta lavorando allo sviluppo di Gemini con l’obiettivo di migliorare sempre di più la sua AI. Dopo aver presentato il nuovo modello Gemini 2.5 Pro, infatti, l’azienda intende arricchire le potenzialità del suo assistente con l’introduzione di una serie di nuove funzioni, anticipate dal codice dell’ultima versione dell’app di Google, come riportato da Android Authority.

La prossima novità in arrivo per Gemini sarà rappresentata dalle Azioni pianificate. Al momento, le informazioni su questa nuova funzione sono minime ma le indicazioni che emergono dal codice dell’app di Google per Android sono chiare. A breve, il tool si aggiornerà con nuovi strumenti. Ricordiamo che l’AI di Google è, da poco, arrivata anche su Google Maps, arricchendo l’app di navigazione dell’azienda con nuovi strumenti a base di intelligenza artificiale.

Su Gemini arrivano le Azioni pianificate

Le Azioni pianificate di Gemini dovrebbero consentire all’assistente di eseguire delle attività richieste dall’utente anche in un secondo momento, con la possibilità, quindi, di pianificare le attività e ottimizzare il lavoro.

Non essendoci indicazioni ufficiali o indiscrezioni dettagliate, in ogni caso, non possiamo fare altro che avventurarci nel campo delle ipotesi. La nuova funzione di Gemini potrebbe, quindi, riprendere le Attività pianificate di ChatGPT (disponibili, per ora, solo in beta). In sostanza, gli utenti potrebbero indicare a Gemini di effettuare determinate operazioni al verificarsi di certe condizioni (ad esempio a una certa ora) oppure potrebbero pianificare delle attività da ripetere ogni giorno o comunque con una certa periodicità, come una vera e propria sveglia.

L’idea è chiara: Google vuole arricchire ancora Gemini, renderlo più veloce, più efficiente e, soprattutto, più utile per gli utenti che avranno così la possibilità di contare su di un assistente sempre più intelligente e sempre più comodo da usare. Azioni pianificate (attenzione, il nome ufficiale potrebbe essere diverso) rappresenta un tassello in più per l’assistente AI.

Quando arrivano le prossime novità

La presenza di riferimenti alle Azioni pianificate di Gemini nell’app Google è una conferma che questa funzione è in sviluppo ma non ci offre alcuna indicazione in merito alle tempistiche di lancio. Lo scenario più probabile, infatti, è quello che vedrà passare ancora qualche settimana prima dell’annuncio e del successivo lancio ufficiale delle nuove capacità di Gemini.

Google, in ogni caso, sta, da tempo, accelerando lo sviluppo delle sue funzioni AI e, soprattutto, si sta concentrando sempre di più su Gemini. Di conseguenza, maggiori dettagli in merito alle Azioni pianificate potrebbero arrivare già nei prossimi giorni. Non ci resta che attendere per scoprire quelle che saranno le mosse dell’azienda.