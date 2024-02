Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Fonte foto: Google

Google continua a puntare sull’intelligenza artificiale e sul suo modello AI Gemini che, dalla presentazione ufficiale, avvenuta lo scorso mese di dicembre, sta facendo registrare passi da gigante.

L’ultima novità, appena annunciata, da Google per il settore AI è Gemini 1.5, modello che introduce una nuova architettura Mixture-of-Experts (MoE), garantendo, secondo l’azienda, prestazioni “notevolmente migliorate” rispetto alla versione 1.0 annunciata pochissimi giorni fa.

Google, quindi, intende rafforzare il suo ruolo di primo piano nel settore AI, migliorando costantemente le prestazioni dei suoi modelli, in grado di sostituire servizi come Google Assistant, che rischiano di diventare rapidamente obsoleti.

Gemini 1.5 raggiunge 1.0 Ultra

Il nuovo Gemini 1.5 è il nuovo passo del programma di crescita dell’intelligenza artificiale di Google, ora utilizzabile anche su Android. Si tratta del modello di nuova generazione dell’azienda che porterà svariati miglioramenti. La prima versione di Gemini 1.5 ad essere rilasciata per i test è Gemini 1.5 Pro.

Si tratta di un modello multi-modale di medie dimensioni che, secondo l’azienda, è in grado di offrire prestazioni analoghe a Gemini 1.0 Ultra, il modello più grande rilasciato da Google in precedenza. La versione 1.5 Pro di Gemini ha superato la versione 1.0 Pro nell’87% dei benchmark utilizzati per lo sviluppo.

L’AI è in grado di elaborare più informazioni

Tra le novità di Gemini 1.5 Pro c’è la possibilità di sfruttare una finestra di contesto (l’insieme delle informazioni che l’AI utilizza per elaborare le richieste degli utenti) di 1 milione di token. Questa funzione è in fase di test con alcuni sviluppatori tramite AI Studio e Vertex AI.

In attesa dell’esito dei test, Gemini 1.5 Pro sarà comunque fornito di una finestra di contesto standard da 128.000 token (valore analogo a GPT-4 Turbo e pari a quattro volte quello di Gemini 1.0 Pro), un livello già sufficiente per garantire un notevole miglioramento rispetto alla generazione precedente.

L’aumento della finestra di contesto è uno degli elementi centrali del nuovo modello di Google: la versione 1.5 Pro di Gemini, infatti, è in grado di elaborare grandi quantità di informazioni in una volta sola, tra cui 1 ora di video, 11 ore di audio, basi di codice con oltre 30.000 righe di codice o oltre 700.000 parole. Google ha confermato di aver raggiunto, nei test interni, un totale di 10 milioni di token.

Secondo Google, la nuova versione di Gemini ha “impressionanti capacità” di apprendimento nel contesto e può apprendere una nuova abilità dalle informazioni fornite in un lungo messaggio, senza la necessità di integrazioni o perfezionamenti.

Il futuro dell’AI di Google

Gemini 1.5 rappresenta il futuro dell’AI di Google. La versione 1.0 è solo un primo assaggio delle potenzialità del modello di intelligenza artificiale dell’azienda. Per ora, la versione 1.5 sarà utilizzata dai clienti aziendali ma, nel corso del prossimo futuro, Google andrà a implementare il nuovo modello in tutte le applicazioni e i servizi AI proposti, mettendo a disposizione questa tecnologia anche all’utenza consumer.