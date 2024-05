Google lancia i nuovi Chromebook Plus con AI

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google ha aggiornato ChromeOS e nella nuova versione per Chromebook Plus arrivano finalmente le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale di Google Gemini

Fonte foto: Google

Disponibili ufficialmente le tanto attese funzionalità di Google basate sull’intelligenza artificiale e dedicate in esclusiva ai Chromebook Plus. I nuovi portatili con ChromeOS¸ infatti, sin dalla loro presentazione ufficiale hanno puntato tutto su diverse caratteristiche AI pronte a rendere l’utilizzo del sistema operativo ancora più immediato ed efficiente.

Fino a questo punto, però, salvo qualche piccolo dettaglio e anticipazione di queste innovative funzioni ancora non c’era traccia ma con l’aggiornamento già disponibile dalle scorse ore, i modelli Plus mettono a disposizione dell’utente Google Gemini e diverse funzioni ad esso annesse, come Aiutami a scrivere, Magic Editor per Google Photos e la possibilità di generare sfondi personalizzati con l’AI da utilizzare per il desktop e per le videochiamate.

Chromebook Plus, le novità dell’update

La prima e più evidente novità è la presenza della nuova icona di Google Gemini, che fa la sua comparsa direttamente sulla barra del menu dei Chromebook Plus. Un sistema semplice ed efficiente per richiamare la potente AI del colosso di Mountain View e utilizzare il chatbot per chiedere aiuto su più fronti.

Aiutami a scrivere, invece, come dice il nome stesso è uno strumento sviluppato per assistere gli utenti nella stesura di un qualsiasi testo, sfruttando ovviamente l’intelligenza artificiale.

Basta cliccare col tasto destro del mouse e ottenere suggerimenti per la scrittura che si adattano a qualsiasi contesto. Inoltre la funzione permette anche di generare un testo da zero oppure di revisionarne uno esistente riformulandolo in base alle richieste dell’utente. Al momento, la funzione è disponibile solo in inglese ma arriverà anche in italiano già dai prossimi mesi.

L’altra grande novità è Magic Editor di Google Foto che, dopo il successo ottenuto sui Google Pixel, è disponibile anche sui notebook di Big G. Per utilizzare la funzione non serve fare altro che aprire Photos, selezionare una foto da modificare e cliccare sul nuovo pulsante Magic Editor.

Prima di procedere con l’utilizzo, però, bisogna scaricare un pacchetto dati di circa 80 MB. Fatto questo è possibile migliorare le foto e modificarle (quasi) a proprio piacimento, esattamente come già visto sui Pixel.

L’ultima novità permette all’utente di creare sfondi utilizzando l’AI generativa integrata nel sistema operativo. Anche in questo caso l’utente ha ampio margine di manovra e potrà utilizzare la funzione per personalizzare il desktop, ad esempio, e per creare uno sfondo da utilizzare durante le videoconferenze con Google Meet.

Altre funzioni in arrivo

Tra le altre novità annunciate da Google e in arrivo nei prossimi mesi c’è Aiutami a leggere che, sempre utilizzando Gemini, consente agli utenti di riassumere testi e siti web, chiedendo anche all’AI maggiori informazioni su quanto appena letto.

L’opzione Continuate da dove eravate rimasti permette di avere una panoramica di tutte le sessioni di lavoro precedenti ogni volta che si accende il proprio Chromebook.

Un sistema efficiente per tenere traccia del proprio lavoro e di tutte le proprie attività (anche su dispositivi diversi) senza perdere il filo ogni volta che si spegne il computer.

Focus è la classica modalità concentrazione che attiva il profilo Non disturbare sul Chromebook consentendo alle persone di lavorare senza distrazioni. Inclusa nella funzione anche un’impostazione per tenere traccia dei progressi nei propri compiti così da gestire al meglio ogni singolo task.

Infine c’è la funzione Controllo a mani libere che utilizza l’intelligenza artificiale per il tracciamento facciale e gestuale assistito.

La caratteristica fa parte del Progetto Gameface e, quando sarà disponibile, permetterà all’utente di scrivere e inviare mail, utilizzare le varie app sul PC e navigare sul web semplicemente tramite i gesti e le espressioni del viso.