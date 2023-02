Google Maps ti aiuterà a ricaricare la tua auto elettrica

Con la diffusione delle auto elettriche iniziano a moltiplicarsi anche funzioni e servizi disponibili sulle app. Anche Google Maps sarebbe pronta a migliorare la sua app con novità riservate ai conducenti di veicoli elettrici.

A scoprire le nuove funzionalità annidate nel codice dell’ultima versione 11.65 di Google Maps per Android sono gli sviluppatori di 9to5Google che rivelano come la popolare app potrebbe supportare i conducenti di auto elettriche.

Google Maps e le funzioni per le auto elettriche

Le auto elettriche rappresentano il mezzo di locomozione del futuro: in questo senso ci sono molte indicazioni a livello nazionale e europeo che lo preferiscono ad altri tipi di autoveicoli.

Il grosso limite (per ora) delle autovetture con motore elettrico è rappresentato dall’autonomia di viaggio: i percorsi più lunghi sono da programmare con attenzione perché le batterie possono coprire solo una parta del tragitto che solitamente si limita a 200-300 Km.

In realtà, rispetto alle nuove funzioni non ancora ufficiali, non è ancora ben chiaro come Google Maps calcolerà l’autonomia stimata della batteria rispetto alla destinazione. Probabilmente potrebbe essere richiesto di indicare la tipologia di auto elettrica (ad esempio marca e modello) e specificare se si parte con batteria carica o meno.

Le nuove notifiche di Google Maps

I nuovi messaggi di testo che partirebbero da Google Maps con integrato l’aggiornamento e destinati ai conducenti di veicoli elettrici includono segnalazioni molto utili come:

Quando arriverai a destinazione, la batteria sarà quasi scarica.

È necessaria una sosta di ricarica per raggiungere la destinazione

Il viaggio è troppo lungo per aggiungere automaticamente le fermate di ricarica. Aggiungere le fermate dopo la partenza.

Non c’è internet. Non è possibile caricare le fermate di ricarica.

Non ci sono abbastanza stazioni di ricarica compatibili per raggiungere la destinazione.

Non sappiamo ancora quando queste funzioni saranno rese disponibili su Google Maps e neanche se saranno integrate in Android Automotive. Ma di certo potrebbero essere molto utili a ottimizzare disponibilità di energia e percorsi e a rendere le auto elettriche ancora più comode da usare.