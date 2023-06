Google Maps fa un grande regalo all'Italia

A pochi giorni dall’inizio ufficiale dell’estate, Google fa un grande regalo a chi ama il Bel Paese e vorrebbe visitarlo, sia fisicamente che virtualmente.

Il regalo è la Visualizzazione Immersiva (Immersive View) di Google Maps, che si estende a due nuove città italiane: Firenze e Venezia, dopo Milano, Roma e Pisa.

Che cos’è Immersive View

La Visualizzazione Immersiva è una funzione dell’app per Android e iOS di Google Maps, lanciata a maggio 2022 per un numero limitato di città, che permette di esplorare in 3D dei luoghi precedentemente fotografati da Google.

Grazie a una tecnica avanzata di intelligenza artificiale chiamata Neural Radiance Fields (NeRF), sviluppata dalla stessa Google, vengono fuse tra loro migliaia di immagini scattate dai satelliti e dalle auto di Street View e fuse in una visualizzazione “immersiva” tridimensionale.

Grazie a questa funzione, quindi, è possibile visitare un posto virtualmente prima che fisicamente, raccogliendo informazioni e preparandosi alla visita in carne ed ossa.

Per il turismo la Visualizzazione Immersiva di Google Maps è uno strumento di promozione eccezionale, come è facile intuire.

Visualizzazione Immersiva: i nuovi luoghi

Le nuove città visitabili con la Visualizzazione Immersiva sono Firenze, Venezia, Amsterdam e Dublino. In totale i luoghi d’interesse visitabili da smartphone con questa tecnologia sono ora oltre 500.

Ecco i luoghi disponibili a Firenze:

Ponte Vecchio

Basilica di Santa Croce

Basilica di Santa Maria Novella

Cattedrale di Santa Maria del Fiore

Campanile di Giotto

Piazza della Signoria

Palazzo Pitti

Ecco i luoghi disponibili a Milano:

Duomo di Milano

Galleria Vittorio Emanuele II

Castello Sforzesco

Teatro alla Scala

Santa Maria delle Grazie

Pinacoteca di Brera

Palazzo Reale

Basilica di Sant’Ambrogio

Arco della Pace

Basilica di San Lorenzo Maggiore

Ecco i luoghi disponibili a Pisa:

Torre di Pisa

Ecco i luoghi disponibili a Roma:

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

Campidoglio

Castel Sant’Angelo

Colosseo

Pantheon

Piazza Navona

Fori Romani

Fontana di Trevi

Ecco i luoghi disponibili a Venezia:

Basilica di San Marco

Ponte di Rialto

Basilica di Santa Maria della Salute

Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari

Ca’ Pesaro

Palazzo Ducale

Come si usa Immersive View

La Immersive View di Google Maps è utilizzabile soltanto da app per smartphone: da desktop è disponibile, infatti, ma solo come video 3D non navigabile.

Dopo aver cercato un luogo su Google Maps, se la visualizzazione immersiva sarà disponibile, verrà mostrata in un riquadro subito sotto le indicazioni principali del punto d’interesse.

Quindi basterà fare tap sul riquadro per entrare nella immersive view e navigare in 3D il luogo, usando le dita: per spostarsi bisogna fare un tap secco su un punto della schermata, per ruotare la vista bisogna tenere premuto e trascinare, per lo zoom basta il classico pizzico sullo schermo.