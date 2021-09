Google One, quanto costano 5 TB di spazio in Italia

Dal 1° giugno 2021 gli utenti Android hanno dovuto dire addio ad uno dei più grandi vantaggi derivanti dall’uso del sistema operativo Android rispetto ad iOS: lo spazio gratuito su Google One (ex Google Drive) per le foto e i video fatti con il cellulare. Da quella data, infatti, foto e video caricati in cloud occupano spazio anche se si sceglie la risoluzione base.

La mossa di Google è stata chiara e, a dirla tutta, anche legittima: fare innamorare gli utenti di un servizio utilissimo per poi mettere tale servizio a pagamento: i 15 GB gratuiti offerti da Big G per ogni account Google, infatti, ormai non bastano più, è utile pagare per avere il backup automatico dei propri ricordi in cloud su qualche server in giro per il mondo, in modo da non perdere tutto se lo smartphone non funziona più o se viene rubato. Adesso, per questo, è arrivato anche in Italia un nuovo taglio di spazio disponibile su Google One: quello da 5 TB.

Google One: il nuovo taglio da 5 TB

Quando lo spazio gratis da 15 GB su Google One non basta più l’utente deve mettere le mani al portafoglio e scegliere un piano mensile, o annuale, in abbonamento per avere più spazio a disposizione. Il nuovo taglio da 5 TB va ad inserirsi tra quelli, già esistenti, da 2 TB e 10 TB, ad un prezzo di 24,99 euro al mese o 249,99 euro l’anno.

Ecco la lista aggiornata dei piani Google One adesso disponibili:

15 GB – Gratis

– Gratis 100 GB – 1,99 euro mese / 19,99 euro anno

– 1,99 euro mese / 19,99 euro anno 200 GB – 2,99 euro mese / 29,99 euro anno

– 2,99 euro mese / 29,99 euro anno 2 TB – 9,99 euro mese / 99,99 euro anno

– 9,99 euro mese / 99,99 euro anno 5 TB – 24,99 euro mese / 249,99 euro anno

– 24,99 euro mese / 249,99 euro anno 10 TB – 49,99 euro mese

– 49,99 euro mese 20 TB – 99,99 euro mese

– 99,99 euro mese 30 TB – 149,99 euro mese

L’alternativa gratis: Amazon Photos

Chi non volesse pagare per ottenere altro spazio di archiviazione in cloud per le proprie foto può scegliere anche l’alternativa a Google One gratuita Amazon Photos. Il servizio di Amazon è limitato alle sole foto e non anche ai video, ma offre spazio di archiviazione illimitata.

Per ottenere lo spazio gratis è sufficiente iscriversi ad Amazon Prime, quindi questo servizio va ad aggiungersi alle spedizioni gratuite e ad Amazon Prime Video, insieme ai quali costituisce un unico pacchetto di vantaggi per gli abbonati ad Amazon Prime.

