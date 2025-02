Google Pixel 9a: ecco i prezzi europei

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Stando alle indiscrezioni sul web il Google Pixel 9a, il nuovo smartphone “low-cost” di Big G, potrebbe essere presentato ufficialmente già nelle prossime settimane. Al momento, il colosso di Mountain View non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali al riguardo ma proprio in queste ore sono emerse nuove interessanti indiscrezioni riguardanti il prezzo, la data di lancio e le colorazioni disponibili per il mercato europeo all’uscita di questo nuovo dispositivo.

Google Pixel 9a, data d’uscita, colorazioni e prezzi

Secondo quanto riportato dall’e-commerce francese Dealabs, i preordini per il Google Pixel 9a dovrebbero iniziare ufficialmente il 19 marzo 2025, con il device che arriverà ufficialmente nei negozi il 26 marzo.

Per quanto riguarda le colorazioni, il modello con 128 GB di memoria interna dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni Obsidian, Porcelain, Iris e Peony. La versione con 256 GB, invece, dovrebbe arrivare in commercio in due sole colorazioni Obsidian e Iris.

Stando sempre a quanto pubblicato su Dealabs, il prezzo di listino di questo dispositivo sarà:

Google Pixel 9a – 8/128 GB – 549 euro

Google Pixel 9a – 8/256 GB – 649 euro

Informazioni non ancora confermate ufficialmente da Google ma, vista l’uscita imminente, è probabile che già dalle prossime settimane il colosso della tecnologia fornisca più dettagli sul suo prossimo Pixel.

Google Pixel 9a, come sarà

Anche la scheda tecnica del Google Pixel 9a rimane al momento un mistero, anche se in rete ci sono già moltissime indiscrezioni al riguardo.

Da quello che sappiamo, il dispositivo avrà uno schermo OLED da 6,3 pollici, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 2.700 nit di luminosità di picco. Probabilmente sarà lo stesso componente già visto sui Google Pixel 9 (in foto).

Identico al modello “regolare” anche il processore che sarà lo stesso Google Tensor G4 affiancato da un co-processore per la sicurezza Titan M2, entrambi sviluppati da Big G. A questo si aggiungono 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria di archiviazione interna, non espandibile

Grazie a questo chip, gli utenti potranno anche accedere a diverse funzioni basate sull’intelligenza artificiale di Gemini Nano, tra cui:

Pixel Studio , per generare immagini con l’AI

, per generare immagini con l’AI Screenshot , con funzioni avanzate per salvare, organizzare e gestire le informazioni sul device

, con funzioni avanzate per salvare, organizzare e gestire le informazioni sul device Cerchia e Cerca

Chiamata Nitida che migliora l’audio in chiamata

che migliora l’audio in chiamata Note di Chiamata che riepiloga e trascrive le telefonate

che riepiloga e trascrive le telefonate Magic Editor ¸ la suite per l’editing di foto

¸ la suite per l’editing di foto Inquadratura automatica

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto da un sensore principale da 48 MP e da un secondo sensore ultra-grandangolare da 13 MP. La fotocamera frontale sarà da 13 MP.

Conoscendo il processore in dotazione, conosciamo anche le connessioni a disposizione che comprendono il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, l’USB-C, il chip per l’NFC e le varie opzioni per il rilevamento della posizione.

La batteria avrà una capacità di 5.100 mAh ma, al momento, sono ancora sconosciute le informazioni sulla ricarica. Il sistema operativo è Android 15 con sette anni di aggiornamenti garantiti da Big G.

Infine, il dispositivo dovrebbe essere certificato IP68 e dovrebbe, dunque, essere in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di brevi immersioni.