Il prossimo 13 di agosto ci sarà il debutto ufficiale dei nuovi Google Pixel 9. In totale, è previsto il debutto di quattro modelli. Oltre al Pixel 9, erede diretto del Pixel 8, arriveranno il Pixel 9 Pro e il Pixel 9 ProXL (erede diretto dell’attuale Pixel 8 Pro) e un nuovo pieghevole, con design a libro, il Pixel 9 Fold.

In attesa del gran giorno, tramite dealabs.com, arrivano le prime indiscrezioni sui prezzi dei nuovi smartphone di Google oltre che sulla promo lancio. Le indiscrezioni si riferiscono alla Francia ma non dovrebbero esserci sostanziali differenze per quanto riguarda la distribuzione in Italia dei nuovi Pixel.

La nuova gamma di smartphone di Google includerà il nuovo Tensor G4, chip che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe deludere le aspettative, garantendo miglioramenti marginali rispetto al modello attuale. Gli smartphone, inoltre, dovrebbero arrivare sul mercato con Android 14 per poi essere aggiornati in un secondo momento al nuovo Android 15.

Google Pixel 9: i prezzi

Il nuovo Pixel 9, con display da 6,24 pollici, sarà disponibile in due versioni:

128 GB – 899 euro

256 GB – 999 euro

Ci sarà poi l’inedito Pixel 9 Pro, con display da 6,34 pollici, che verrà proposto in tre versioni:

128 GB – 1.099 euro

256 GB – 1.199 euro

512 GB – 1.329 euro

La terza variante della gamma sarà il Pixel 9 Pro XL che raccoglierà l’eredità del Pixel 8 Pro, proponendo un display da 6,73 pollici di diagonale. Le varianti saranno tre:

128 GB – 1.199 euro

256 GB – 1.299 euro

512 GB – 1.429 euro

Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, i nuovi Pixel 9 costeranno di più rispetto ai Pixel 8 usciti lo scorso ottobre. Il Pixel 8, ricordiamo, partiva da 799 euro per la versione da 128 GB mentre il Pixel 8 Pro (da confrontare, come detto in precedenza, con la versione XL dei nuovi Pixel 9) partiva da 1.099 euro.

Al momento, non ci sono informazioni in merito al Pixel 9 Fold che, a differenza delle altre tre versioni della gamma Pixel, potrebbe avere una distribuzione limitata e, quindi, potrebbe essere commercializzato solo in alcuni mercati (in Italia, il nuovo Fold potrebbe non arrivare, almeno inizialmente).

Google Pixel 9: la promo lancio

La fonte rivela anche i primi dettagli sulla promo lancio (per la Francia) dei nuovi Pixel 9. Gli smartphone saranno acquistabili con uno sconto extra in caso di permuta (iniziativa già proposta da Google per il recente Pixel 8a). Tale sconto dovrebbe essere di 150 euro per il Pixel 9 e di 200 euro per i modelli Pro.

Per chi acquisterà al lancio uno dei nuovi Pixel ci saranno anche 3 mesi di abbonamento a YouTube Premium e 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium. Queste promo termineranno il 5 settembre. Per chi acquisterà un nuovo Pixel 9 prima di dicembre, inoltre, ci saranno 6 mesi gratis di Google One Premium con 2 TB (per il Pixel 9) oppure 12 mesi gratis di Google One AI Premium (per i modelli Pro).