Pixel 9a, nuove indiscrezioni sul prossimo smartphone di Google

Fonte foto: YouTube

Ancora una volta, il Google Pixel 9a, il modello più accessibile della serie Pixel 9 di Google, si ritrova al centro di nuove rivelazioni. Ormai sembra questione di giorni prima che l’azienda di Mountain View lo renda ufficiale, ma nel frattempo continuano a emergere dettagli sul dispositivo.

Alcuni prototipi definitivi sono già in circolazione, tanto da diventare protagonisti di filmati non ufficiali diffusi sulla piattaforma YouTube, di proprietà della stessa Google. Questa totale mancanza di controllo sulle fughe di notizie non sembra destare particolare preoccupazione nell’azienda.

Come sarà Google Pixel 9a

Le recenti indiscrezioni e i video trapelati mostrano un dispositivo con uno schermo OLED da 6,28 pollici, capace di raggiungere una luminosità di picco di 2.700 nit, sufficiente a permettere una visualizzazione confortevole anche in condizioni di forte illuminazione.

Sotto la scocca, si prevede la presenza del processore Google Tensor G4, accompagnato da una dotazione di memoria RAM pari a 8 GB. Per quanto riguarda l’archiviazione interna, gli utenti dovrebbero poter scegliere tra varianti da 128 GB o 256 GB.

Il comparto fotografico dovrebbe avere una configurazione a doppia ottica posteriore, con un sensore principale da 48 megapixel e un obiettivo ultrawide da 13 megapixel. L’alimentazione sarà affidata a una batteria con una capacità di 5.100 mAh, promettendo un’autonomia adeguata per un utilizzo quotidiano anche intenso.

Esteticamente, si è potuto osservare un modulo fotografico posteriore di forma ovale, con una sporgenza minima rispetto al resto della scocca.

Le colorazioni mostrata in alcune delle immagini trapelate e nei video sono quattro: Obsidian, Porcelain, Iris e Peony. Il sistema operativo preinstallato sarà certamente Android 15.

Google Pixel 9a: prezzo e offerta lancio

Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che i preordini per il Google Pixel 9a potrebbero iniziare intorno al 19 marzo, con la disponibilità effettiva nei negozi e le prime spedizioni previste per il 26 marzo.

Per quanto concerne il prezzo, si prevede che la versione base con 128 GB di memoria interna manterrà lo stesso prezzo di lancio del suo predecessore, ovvero 499 dollari. Tuttavia, il modello con 256GB di spazio di archiviazione potrebbe subire un incremento di prezzo di 40 dollari, raggiungendo i 599 dollari.

Per quanto riguarda il mercato europeo, invece, si parla di un prezzo di partenza di 549 euro. Si parla anche di un’offerta lancio in bundle con Google TV Streamer in omaggio, un accessorio solitamente venduto a 119 euro, che potrebbe rappresentare un incentivo interessante per alcuni potenziali acquirenti.