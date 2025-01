Amazon, le cuffie di Google a prezzo stracciato: costano meno della metà

Fonte foto: Amazon

Come in tutti i prodotti tech, anche nelle cuffie Bluetooth esistono le categorie. Ed è normale che sia così. Un paio di auricolari che costano 20 euro non possono garantire gli stessi standard e la stessa qualità di riproduzione di auricolari che costano dieci volte tanto. Ed è così anche con le Google Pixel Buds Pro, gli auricolari Bleutooth top di gamma dell’azienda di Mountain View. Google si è lanciata in questo settore con il chiaro obiettivo di diventare una spina nel fianco di Apple. E c’è riuscita alla grande grazie a questo modello dal design unico, ma soprattutto dalle tecnologie e dalla qualità audio impareggiabile.

Le Google Pixel Buds Pro diventano ancora più irresistibili oggi grazie allo sconto incredibile del 58% disponibile su Amazon che fa crollare letteralmente il prezzo e approfitti del minimo storico. Uno sconto straordinario che sfiora i 140 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. La promo è un’esclusiva del sito di e-commerce e non approfittarne sarebbe un grandissimo errore: acquisti delle cuffie premium allo stesso prezzo di auricolari medio di gamma.

Google Pixel Buds Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle che non ci si deve far scappare. Da oggi trovi le cuffie Bluetooth Pixel Buds Pro di Google in offerta a un prezzo di 95,69 euro, con uno sconto di ben il 58% rispetto a quello di listino. Si tratta di una promo esclusiva di Amazon e il risparmio netto è superiore ai 130 euro. E non è finita qui: acquistando gli auricolari Bluetooth si ha la possibilità di provare gratis Audible per ben 60 giorni, la piattaforma dedicata agli audiolibri e alle serie podcast in esclusiva. Il complemento perfetto per delle cuffie così uniche.

Le condizioni di acquisto si impreziosiscono anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 19,14 euro al mese, praticamente molto meno di un caffè al giorno. La disponibilità è immediata e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Le puoi provare con tutta calma grazie ai 14 giorni di tempo per fare il reso gratuito.

Google Pixel Buds Pro: le caratteristiche tecniche

Le Google Pixel Buds Pro sono delle cuffie che si riconoscono immediatamente grazie al loro design unico e ricercato. Gli ingegneri di Mountain View hanno progettato degli auricolari che aderiscono perfettamente all’orecchio e ne prendono la forma. In questo modo non avrai mai problemi di stabilità e restano confortevoli anche dopo lunghe sessioni di ascolto e di utilizzo.

Le qualità di queste cuffie Bluetooth non si fermano di certo al design. Il driver audio da 11 millimetri assicura una qualità dell’audio elevatissima e grazie all’equalizzazione del suono lo puoi personalizzare in base ai tuoi desideri. Non manca la cancellazione attiva del rumore, una delle caratteristiche più richieste dagli utenti. Cancellazione del rumore impreziosita anche dalla modalità Silent Seal che elimina i suoni provenienti dall’esterno per farti immergere completamente nel suono.

Le Pixel Buds Pro sono sempre pronte ad aiutarti. Puoi chiedere le indicazioni stradali a Google senza dover prendere in mano lo smartphone, oppure ascoltare i messaggi ricevuti. Il tutto con dei semplici comandi della propria voce. Le cuffie di Google sono compatibili con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone di ultima generazione. L’autonomia è di base ottima e diventa eccezionale utilizzando la custodia di ricarica.

