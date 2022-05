Google Pixel Buds Pro: caratteristiche e prezzo

Google ha finalmente presentato, durante la sua conferenza Google I/O 2022, i suoi nuovi auricolari di fascia alta. Si tratta dei Pixel Buds Pro, dispositivi che offrono funzionalità premium, che le potrebbero mettere in diretta concorrenza con le migliori cuffie true wireless già presenti sul mercato internazionale.

Sempre più affollato, il mercato degli auricolari TWS si arricchisce dei nuovi Pixel Buds Pro targati Google. Dispositivi top di gamma, i Buds dell’azienda di Mountain View, fra l’altro, sono compatibili con l’atteso sistema di “audio spaziale" e dotati della tecnologia che permette agli auricolari di connettersi contemporaneamente a due device diversi e passare dall’uno all’altro, in funzione della trasmissione dei contenuti multimendiali. Ovviamente, trattandosi di cuffiette premium, il prezzo non è particolarmente basso. Tuttavia, con tutte le dotazioni disponibili a bordo delle Pixel Buds Pro, l’utente potrebbe contemplarne sicuramente l’acquisto in particolare se ha già uno smartphone Google Pixel.

Pixel Buds Pro: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, i Pixel Buds Pro sono provvisti del sistema ANC (cancellazione attiva del rumore), prodotto con un chip audio a 6-core. Questo chipset utilizza degli algoritmi proprietari per rendere chiaro l’audio, mentre il sistema Silent Seal fa in modo che i rumori dell’ambiente esterno possano disturbare l’ascolto.

Inoltre, gli auricolari contemplano il supporto alla multi connessione (Multipoint), sistema che consente di connettersi contemporaneamente con due device. Con tale funzione, l’utente è in grado di spostarsi da un device ad un altro, a seconda del dispositivo che sta trasmettendo il contenuto.

Molto utili sono anche i sensori integrati, che costantemente tengono a bada la pressione all’interno del condotto uditivo. Grazie al lavoro di questi sensori, indossare i Pixel Buds Pro per lungo tempo non risulterà mai scomodo perché il volume verrà adattato alla pressione interna.

Fra le caratteristiche più importanti dei nuovi indossabili di big G vi è la compatibilità con l’audio spaziale, il sistema che arriverà entro la fine del 2022 per le cuffiette usate in abbinamento a telefoni Pixel. Feature disponibili c’è anche e la traduzione istantanea in ben 40 lingue grazie all’assistente Google.

I nuovi Pixel Buds Pro offrono un’autonomia energetica fino a 11 ore, che scende a 7 con ANC attivo e la ricarica si sviluppa in modalità wireless. Gli auricolari premium di Google sono dotati anche del sistema Trasparenza e arrivano in quattro opzioni di colore, vale a dire corallo, citronella, nebbia e antracite.

Pixel Buds Pro: prezzo e disponibilità

Gli auricolari Pixel Buds Pro saranno in pre-ordine dal 21 luglio negli Stati Uniti al prezzo 199 dollari. Lo stesso giorno è prevista l’apertura dei pre-ordini per il mercato italiano, dove il prezzo dei nuovi device di Google dovrebbe essere di 219 euro.