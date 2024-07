Quanto costeranno le nuove Google Pixel Buds Pro 2

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Google Pixel Buds Pro 2, sul web sono trapelati i presunti prezzi di vendita per l’Europa dei nuovi auricolari true wireless di Google, in uscita a fine agosto

L’evento Made By Google 2024 è sempre più vicino e, oltre ai nuovi Google Pixel 9, il colosso di Mountain View presenterà anche le Google Pixel Buds Pro 2, i celebri auricolari true wireless del colosso della tecnologia.

E mentre sul web le indiscrezioni sui prodotti in arrivo diventano sempre più incalzanti, nelle ultime ore su Dealabs sono comparsi i presunti prezzi delle nuove cuffiette di Big G. Dati che se confermati mostrerebbero un aumento di 20 euro rispetto alle precedenti Google Pixel Buds Pro (in foto).

Google Pixel Buds Pro 2, i presunti prezzi

Stando alle informazioni condivise da Dealabs, per il mercato europeo, le nuove Google Pixel Buds Pro 2 saranno disponibili al prezzo consigliato di 249 euro andando di fatto a confermare l’indiscrezione sul presunto prezzo di 219 sterline per il Regno Unito. Negli USA, invece, avranno un prezzo leggermente più basso e dovrebbero costare 229 dollari.

Oltre a questo, sappiamo anche che gli auricolari true wireless del colosso della tecnologia saranno disponibili nei colori: Hazel, Porcelain, Wintergreen e Peony anche se non è ancora confermata la disponibilità di tutti i modelli sin dall’uscita o se, invece, alcune di queste finiture arriveranno in un secondo momento.

Comunque in Europa la vendita dovrebbe iniziare entro la fine di agosto, anche se al momento non c’è ancora una data di rilascio confermata. Si suppone che verranno presentate insieme ai nuovi smartphone Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Google Pixel Buds Pro 2, cosa sappiamo

Stando alle informazioni a disposizione, le nuove Google Pixel Buds Pro 2 hanno driver dinamici personalizzati da 11 mm, con Google che promette un netto miglioramento della qualità audio rispetto al precedente modello.

Dovrebbe trovare posto sulle cuffie anche l’audio adattivo, che grazie ai microfoni in dotazione consente di rilevare i suoni dell’ambiente circostante migliorando in automatico la riproduzione dei contenuti.

Grazie sempre alle indiscrezioni sul web, sappiamo anche che Big G dovrebbe aver migliorato anche la cancellazione attiva del rumore, per isolare l’utente dai rumori ambientali e la modalità trasparenza che, invece, gli permette di percepire i suoni circostanti (incluse le voci dei parlanti) anche con le cuffiette nelle orecchie.

Altro passo avanti rispetto al passato è l’autonomia con l’aggiunta di una batteria più capiente nella custodia: da 650 mAh contro i 620 del precedente modello. Ancora nessuna conferma sui dati precisi, ma i Google Pixel Buds Pro garantivano fino a 31 ore di ascolto (auricolari+custodia), per il nuovo modello si presuppone dunque, una maggiore durata.

Oltretutto, come è lecito aspettarsi, i Pixel Buds Pro 2 saranno perfettamente integrati con i servizi dell’ecosistema di Google, come Google Assistant, ad esempio, che permetterà agli utenti di utilizzare le funzioni per la traduzione in tempo reale in più di 40 lingue.

Infine i soli auricolari saranno certificati IPX4, e saranno dunque in grado di resistere agli spruzzi d’acqua e al sudore.