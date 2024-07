Amazon, l'orologio di Google a prezzo stracciato: minimo storico

Il Google Pixel Watch 2 è in offerta con uno sconto del 34% e rispari centinaia di euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Caratteristiche e funzionalità uniche

Il Prime Day si è concluso, ma qualche offerta della due giorni di sconti di Amazon è ancora presente sul sito di e-commerce. Una di queste riguarda il Google Pixel Watch 2, l’ultima versione dell’orologio top di gamma dell’azienda di Mountain View, tra i più interessanti lanciati quest’anno. Lo smartwatch è disponibile in offerta con uno sconto del 34% e al prezzo più basso di sempre. Si tratta del miglior prezzo web a cui si aggiunge anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi, non lasciartela scappare.

Il Google Pixel Watch 2 è uno degli smartwatch più completi tra quelli in commercio. Utilissimo in ogni momento della giornata, al mattino per controllare come si è riposato la notte, durante il giorno per controllare i principali parametri vitali e i segnali di stress e durante gli allenamenti per avere informazioni sulle proprie performance in tempo reale. Il tutto con il supporto di Google che rilascia continuamente aggiornamenti migliorando le funzionalità esistente e rilasciandone di nuove.

Google Pixel Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un prezzo da Prime Day da non lasciarsi sfuggire. Solo per oggi trovi il Google Pixel Watch 2 in offerta a un prezzo di 265,04 euro con uno sconto del 34% rispetto a quello di listino. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, a cui si aggiunge la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 53,01 euro al mese. Il risparmio è superiore ai 130 euro e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per effettuare il reso gratuito hai i classici quattordici giorni di tempo.

Google Pixel Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Questa nuova versione dello smartwatch di Google va a migliorare un prodotto che già partiva da un’ottima base. L’azienda di Mountain View ha dotato il suo smartwatch di nuovi sensori di ultima generazione in grado di rilevare in maniera ancora più precisa e dettagliata il battito cardiaco, la temperatura cutanea e i segnali di stress. Proprio su questa ultima caratteristica lo smartwatch punta molto. Appena rileva un possibile segnale di stress, lo smartwatch ti avvisa e ti suggerisce cosa fare per diminuire la stanchezza mentale. Ad esempio con sessioni di respirazione guidata, oppure modificando la routine quotidiana.

Il Google Pixel Watch 2 è un valido aiutante anche nel tenere sotto controllo la salute del cuore. Ricevi un avviso in tempo reale se a riposo rileva dei valori al di sopra del proprio battito abituale e verifica la presenza di fibrillazione atriale tramite l’app ECG.

Per gli amanti del fitness ci sono tante modalità di allenamento tra cui scegliere. Appena inizi l’attività fisica l’orologio è in grado di monitorare le tue prestazioni tramite statistiche avanzate. Puoi ottenere informazioni sul ritmo, sulle zone di frequenza cardiaca e cosa fare per migliorarti.

Google ha anche aggiunto una funzionalità molto utile. In caso di pericolo o situazioni di emergenza, l’orologio avvisa le persone a te care. A bordo è presente il sistema operativo WearOS con tutta la suite di app Google, tra cui le mappe.

