Amazon, l'orologio di Google crolla di prezzo: affare del giorno

L'orologio smart di Google è in offerta su Amazon con uno sconto del 40% e il prezzo crolla al minimo storico. Lo puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

È una delle migliori occasioni del giorno e farsela scappare sarebbe un errore clamoroso. Da oggi trovi su Amazon il Google Pixel Watch 2, orologio top di gamma dell’azienda di Mountain View, in promo con uno sconto del 40% che fa letteralmente crollare il prezzo e ti permette di risparmiare più di 150 euro sul prezzo di listino. Si tratta del minimo storico e della miglior offerta sul web per un dispositivo di questo genere. Inoltre, la promo viene anche impreziosita dai servizi messi a disposizione da Amazon, tra cui il pagamento in 5 rate a tasso zero. Una promo completa che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Sebbene sia uscito da poche settimane il nuovo modello, il Google Pixel Watch 2 è ancora super attuale e soprattutto a questo prezzo è il miglior smartwatch per rapporto qualità-prezzo che puoi trovare sul mercato. Design minimal che ricorda quello degli orologi analogici, nasconde un’anima tech in grado di sorprenderti. Grazie ai sensori di nuova generazione presenti sotto la scocca puoi tenere traccia di tutti i principali parametri vitali e anche della tua attività fisica. Tutti i dati vengono raccolti sull’app dello smartphone e li puoi analizzare in ogni momento. A tuo supporto hai anche l’intelligenza artificiale, in grado di processare tutte le informazioni raccolte ed eventualmente di avvisarti se rileva qualcosa che non va.

Google Pixel Watch 2: prezzo, offerta e sconto

Offerta imperdibile per il Google Pixel Watch 2. Da oggi è disponibile con uno sconto del 40% che fa crollare il prezzo a 239,89 euro, il minimo storico mai registrato su Amazon e tra i migliori prezzi di tutto il web. Risparmi ben 160 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 47,98 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. L’orologio è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore se lo acquisti immediatamente. Lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuiti i giorni a disposizione sono ben quattordici.

Google Pixel Watch 2: funzionalità e scheda tecnica

Lo smartwatch Google è dotato di intelligenza artificiale che interviene in tantissime funzioni del dispositivo. Ad esempio grazie all’AI Google ha perfezionato il monitoraggio del battito cardiaco, con dati più precisi grazie alle tecnologie di Fitbit. Attivando l’app ECG puoi valutare il tuo ritmo cardiaco o ricevere notifiche in caso di ritmo cardiaco irregolare. Utilizza la funzionalità Risposta del corpo per identificare potenziali segni di stress e intervenire così in maniera tempestiva. E ancora, è dotato di un sensore integrato capace di rilevare le variazioni della temperatura legate all’ambiente in cui dormi, al ciclo mestruale o ai cambiamenti nel tuo stato di benessere.

Importante poi, per chi fa jogging o va in bici in zone isolate, il fatto che sia dotato di rilevamento cadute che ti aiuta a contattare i servizi di emergenza in caso di cadute accidentali. Altra funzione che ti aiuta in caso di problemi è quella relativa al timer da impostare quando fai attività fisica da solo: se allo scadere del timer non rispondi, lo smartwatch invierà automaticamente la tua posizione ai tuoi contatti più stretti. Così potranno sapere dove sei in caso di problemi. Insomma, oltre al monitoraggio preciso della tua salute, sarà anche un aiuto per la tua sicurezza.

