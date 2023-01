Google Traduttore ha 33 nuovi dizionari offline: come usarli

In un mondo sempre più globalizzato è aumentata anche la necessità di tradurre nella propria lingua e nelle altre lingue, una moltitudine di testi. Spesso abbiamo bisogno di tradurre pagine di un sito o anche conversazioni che possono avvenire sui social. In questi casi e in moltissimi altri ancora, abbiamo sempre a disposizione Google Translate.

Il sito del servizio, ma anche l’app per Android e iOS, sono usati ogni giorno da milioni e milioni di utenti: la traduzione non è mai perfetta, certamente, ma è comunque un ottimo punto di partenza per capire cosa stiamo leggendo (o ascoltando, anche in tempo reale) in un’altra lingua. Ma cosa succede se abbiamo bisogno di Google Traduttore ma siamo senza connessione a Internet? Se ci organizziamo per tempo nulla, perché possiamo scaricare tutti i dizionari offline disponibili e usare Translate anche senza collegarci. Adesso possiamo farlo in altre 33 lingue, i cui dizionari sono ora disponibili anche offline.

Come collegarsi ai dizionari Google offline

Google Translate può essere usato offline in modo molto semplice, naturalmente usando l’app installata sullo smartphone o sul tablet. Basta fare tap sul pulsante della lingua che stiamo usando (sia di partenza sia di arrivo, funziona con entrambe) per far apparire la lista delle lingue disponibili e a destra il simbolo del cassetto con la freccia che indica la possibilità di fare il download.

Scegliamo le lingue che ci interessano, proseguiamo con il download e possiamo subito iniziare a tradurre con l’app Google Translate senza connessione. I dizionari non occupano molta memoria sul telefono, quindi non abbiate paura a scaricarne uno in più se può servirvi.

I 33 nuovi dizionari offline di Google Translate

Tra i nuovi dizionari di Google Translate disponibili offline c’è persino il Latino, cosa che creerà forse qualche problema ai professori dei licei classici e scientifici di tutta Italia. Ecco la lista completa di tutti i nuovi dizionari offline: