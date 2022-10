Grey’s Anatomy 19: ecco quando esce

Grey’s Anatomy, la più longeva creatura dell’executive producer Shonda Rhimes (che ha poi messo la firma anche su titoli come Bridgerton e Inventing Anna), sta per tornare con la diciannovesima stagione.

I nuovi episodi del famoso medical drama ambientato a Seattle saranno disponibili in Italia fra poche settimane, su Disney+, e hanno già fatto notizia per via dell’annuncio di un piccolo ma significativo cambiamento che riguarda la storica protagonista, interpretata dall’attrice Ellen Pompeo.

Grey’s Anatomy 19: ci sarà Ellen Pompeo?

Ellen Pompeo, che interpreta dalla primissima stagione la protagonista Meredith Grey, è probabilmente il volto storicamente più riconoscibile della serie tv. L’attrice nel recente passato, in alcune interviste, ha criticato il fatto che Grey’s Anatomy continuasse a venire prodotto e mandato in onda: a suo dire, la serie avrebbe ormai esaurito ciò che aveva da dire.

Nonostante questo, Pompeo non ha mai fatto un vero passo indietro rispetto alla serie e infatti sarà presente anche nella diciannovesima stagione, seppur in misura minore. Per la prima volta da quando Grey’s Anatomy va in onda, infatti, nella stagione 19 Ellen Pompeo prenderà parte solo a otto episodi.

Questo diradarsi delle sue apparizioni è un assaggio di una prossima, definitiva uscita di scena? Stando all’attrice, no: «Grey’s Anatomy andrà bene senza di me. Farò sempre parte di questa serie, essendone la produttrice esecutiva. Ho trascorso due decenni della mia carriera in Grey’s Anatomy: è il mio cuore e la mia anima, e non andrò mai via veramente fino a quando andrà in onda», ha dichiarato Pompeo in un’intervista.

Di cosa parla Grey’s Anatomy 19

La diciannovesima stagione è ambientata sei mesi dopo il finale della diciottesima (che, come tutte le precedenti, è disponibile su Disney+). Come sempre, i nuovi episodi seguiranno Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial mentre affrontano le quotidiane difficoltà (non solo professionali) e prendono decisioni che hanno a che fare con la vita e la morte.

I protagonisti cercano spesso conforto l’uno nell’altro creando solidi legami di amicizia e, a volte, anche qualcosa di più. Tutti imparano presto che la medicina e le relazioni hanno una caratteristica in comune: in entrambi i casi a volte è difficile tracciare una linea netta tra bianco e nero, bene e male, giusto e sbagliato. La realtà è molto più ricca di sfumature di quanto ci si aspetta.

Il nuovo cast di Grey’s Anatomy 19

Oltre agli interpreti storici che il pubblico già conosce bene, nella stagione 19 ci sono cinque nuovi specializzandi che si uniscono allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: infatti, il cast si arricchisce con Harry Shum Jr., Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho e Midori Francis.

Quando esce Grey’s Anatomy 19

La diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy sarà disponibile su Disney+ dal 2 novembre 2022.