Cosa vedere in streaming oggi 2 gennaio 2025

Tra le novità ci sono il film comico Cunk On Life con Diane Morgan, la seconda stagione della serie thriller The Rig e l’ultimo film con protagonista Jennifer Lawrence

Fonte foto: Prime Video

Cunk on Britain è il nome della serie tv comedy che nel 2018 ha fatto conoscere al pubblico Philomena Cunk, la malinformata presentatrice e divulgatrice scientifica interpretata dall’attrice e comica Diane Morgan. Il successo di questo spassoso personaggio è cresciuto ulteriormente nel 2022 con il sequel Cunk on Earth, visibile su Netflix. La buona notizia è che il 2025, sulla stessa piattaforma di streaming, inizia con un nuovo film che ha per protagonista proprio questa documentarista.

Come accennato, la novità principale di oggi su Netflix è il film Cunk On Life. L’attrice Diane Morgan interpreta ancora una volta la documentarista Philomena Cunk che, comicamente impreparata o scettica rispetto alle materie di cui parla, interrogherà filosofi e accademici alla ricerca del significato della vita, confondendo gli esperti con le sue domande bizzarre e surreali.

Inoltre, da pochi giorni sono entrati a fare parte del catalogo Netflix diversi film interessati per chi cerca un buon titolo per passare la serata: Dalla Buyers Club, ad esempio, ma anche Inception, Interstellar, Notting Hill e Love Actually.

Cosa vedere oggi su Prime Video

Nuovi conflitti e soprattutto nuove oscure minacce attendono i superstiti dell’equipaggio della Kinloch Bravo. Dopo gli eventi della prima stagione, il gruppo è stato trasferito in elicottero in una nuova struttura offshore segreta nel Circolo Polare Artico.

A raccontare quello che accadrà in questo luogo remoto e rischioso è la seconda stagione di The Rig, creata da David Macpherson e da oggi su Prime Video.

Cosa vedere oggi su Disney+

Grey’s Anatomy torna su Disney+ anche nel 2025 con la ventunesima stagione, di cui continuano a uscire nuovi episodi. Nello specifico, da oggi si può vedere sulla piattaforma l’episodio 6.

Chi vuole recuperare uno dei migliori film degli ultimi anni può invece cercare Nomadland, che fa appunto parte del catalogo Disney+. Uscito nel 2020, ha come protagonista una donna che, dopo la crisi economica del 2007-2013 negli Stati Uniti, attraversa il Paese con il furgone su cui vive in cerca di lavoro.

Nel viaggio la donna incontra molti altri "nomadi moderni" che a loro volta hanno scelto o sono stati costretti a scegliere la vita on the road.

Cosa vedere oggi sulle altre piattaforme

Oggi alle 21.15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW arriva Fidanzata in Affitto, film comico irriverente con Andrew Barth Feldman, Matthew Broderick e Jennifer Lawrence. Quest’ultima veste i panni di una ragazza assunta da una coppia di genitori per "svezzare" il figlio.

Su Infinity Selection è da poco disponibile invece Non mollare mai: questa novità racconta al pubblico la notevole carriera di Kurt Warner, che è passato dallo stoccaggio degli scaffali di un supermercato a diventare giocatore della NFL e terzino della Hall of Fame.