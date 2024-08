Le app facili per generare immagini con l'AI

Sempre più frequentemente si vedono articoli online, o post sui social, contenenti immagini generate dall’intelligenza artificiale. Nella maggior parte dei casi sono riconoscibili, perché hanno alcuni difetti (il più tipico è quello delle mani “sbagliate“), ma a volte sono fatte così bene da essere indistinguibili dalle foto vere.

I risultati migliori sono quasi sempre opera di grafici esperti, che hanno studiato bene il funzionamento delle AI che usano per generare le immagini e hanno imparato quali comandi usare per ottenere foto incredibili.

Anche l’utente comune, però, può usare diverse intelligenze artificiali generative per creare immagini in modo molto semplice e, in alcuni casi, può farlo anche in modo gratuito. Ecco una carrellata di app e servizi online AI per generare immagini in modo facile, senza dover studiare troppo.

ChatGPT

ChatGPT è l’app di intelligenza artificiale più famosa di tutte, perché è la prima ad esser diventata nota al grande pubblico.

Per molti mesi ha permesso di generare immagini solo agli utenti premium, ma da inizio agosto 2024 anche gli utenti non paganti possono usare ChatGPT per generare immagini, con un limite massimo di 2 immagini al giorno.

Le immagini generate da ChatGPT usano, in realtà, gli algoritmi di DALL-E 3, l’intelligenza artificiale di OpenAI specifica per la grafica.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot è il chatbot di Microsoft basato su ChatGPT, che la casa di Redmond “offre” gratuitamente a tutti coloro che hanno Windows o, quantomeno, un account Microsoft.

Come ChatGPT è disponibile sia in versione free che a pagamento e può generare delle immagini anche con l’app gratuita.

In versione free, però, Copilot ha un massimo di 5 immagini (che in realtà sono 5 gruppi da 4 immagini) per ogni chat, al termine delle quali l’utente dovrà aprire una nuova chat.

Iniziando una nuova chat, e chiedendo altre immagini, l’utente perde tutte le personalizzazioni applicate alle immagini precedenti e, in pratica, inizia di nuovo da zero.

DeepAi

DeepAi è un servizio online, che si usa da browser, ed è in inglese. L’utente, quindi, dovrà impartire i comandi in inglese per avere in risposta l’immagine che desidera.

Il servizio è completamente gratuito, le immagini generate possono essere utilizzate per lavori commerciali (sono di pubblico dominio) e non ci sono limiti giornalieri.

DeepAi mette a disposizione oltre 100 stili di creazione e diversi rapporti d’aspetto e i risultati sono di buona qualità. La generazione delle immagini, però, richiede più tempo rispetto agli altri servizi.

NightCafè

NightCafè è un altro servizio gratuito di generazione di immagini con l’AI completamente basato sul Web, senza app, che si usa via browser.

Le opzioni disponibili sono numerose e la qualità delle immagini è davvero molto alta: l’immagine di copertina di questo articolo è stata generata proprio con NightCafè.

Purtroppo, però, la versione gratuita di NightCafè permette di generare soltanto 5 immagini al giorno.