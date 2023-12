Gli smartwatch da regalare a Natale

Fonte foto: Cunaplus_M.Faba/iStock

Gli smartwatch sono diventati negli ultimi anni dispositivi sempre più utili e funzionali e gran parte del merito è anche dei vari produttori che hanno continuato a investire in questo settore nonostante le vendite iniziali fossero tutt’altro che esaltanti. Questo ha portato a orologi che oramai puoi utilizzare per qualsiasi situazione, dalla cena elegante, alla vita di tutti i giorni fino alle avventure all’aperto o in montagna. Gli smartwatch sono dotati di sensori avanzatissimi che monitorano costantemente i tuoi parametri vitali e ti aiutano a capire se hai qualche problema di salute.

Per tutti i motivi appena elencati, lo smartwatch è diventato negli ultimi anni uno dei dispositivi più apprezzati da ricevere come regalo di Natale. Rispetto a uno smartphone si riesce a spendere anche qualche soldo in meno, ma questo non va a inficiare la qualità del dispositivo. Noi di Libero Tecnologia abbia selezionato alcuni dei migliori modelli lanciati in questi ultimi anni e grazie all’aiuto di Amazon tutti questi orologi sono anche in offerta. Approfittane immediatamente: la richiesta è molto alta e con l’avvicinarsi del Natale la promo potrebbe terminare molto presto.

Vi ricordiamo che su Amazon per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni, il periodo per il reso è esteso fino al 31 gennaio 2024. Puoi effettuare l’acquisto oggi e aspettare tranquillamente il 25 dicembre senza avere la paura di non poterlo rimandare indietro. Per alcuni modelli hai a disposizione anche il pagamento rateale di Amazon a tasso zero.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Ultra

Questa guida all’acquisto non poteva che cominciare con loro, gli smartwatch super resistenti dell’azienda di Cupertino: l’Apple Watch Ultra 2 e l’Apple Watch Ultra. I due modelli hanno un design molto simile tra di loro, ma a cambiare è quello presente sotto la scocca.

L’Apple Watch Ultra 2 è la versione più recente e anche la più costosa. Oltre a essere super robusto e resistente a qualsiasi tipologia di situazione, è dotato di tantissimi sensori in grado di monitorare tanti aspetti differenti della tua vita. Progettato per chi ha una vita attiva e pratica sport avventurosi e attività all’aperto, ti permette di sapere in ogni momento la tua posizione grazie a un GPS molto preciso. Dotato anche di un display molto ampio (49 mm, il più grandi di sempre su un orologio Apple) e luminoso con un’ottima visibilità sotto la luce del sole. In questo periodo su Amazon lo trovi con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo paghi 849 euro. Un prezzo elevato, ma si tratta di uno dei migliori orologi sul mercato

Apple Watch Ultra 2

L’Apple Watch Ultra è il modello dello scorso anno e condivide con il nuovo modello il design e l’idea di fondo: progettare uno smartwatch che resista anche alle condizioni meteo più avverse e alle situazioni al limite. La cassa dell’orologio è realizzata in titanio aerospaziale ed è super robusta, molto a essere molto leggera. Il GPS è ad alatissima precisione e ti indica sempre la strada giusta da prendere. A bordo trovi tantissime app e funzioni speciali. Anche l’Apple Watch Ultra è in offerta speciale su Amazon al minimo storico: lo paghi 749,88 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Apple Watch Ultra

Garmin fenix 7S

Garmin è oramai una certezza quando si tratta di smartwatch e soprattutto di smartwatch rugged, gli orologi super resistenti e che hanno superato gli standard militari. Come ad esempio il Garmin fenix 7S, wearable disponibile in offerta con uno sconto del 24% e disponibile con uno sconto di ben 150 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Quali sono le caratteristiche e le funzionalità uniche di questo orologio? In primis i materiali utilizzati per realizzarlo e che lo rendono resistente alle cadute, agli urti, alla polvere e anche impermeabile. Lo puoi utilizzare per tantissime attività all’aperto differenti, dallo snowboard fino al surf. Non mancano sensori di ultima generazione in grado di monitorare tantissimi aspetti differenti della tua salute. La batteria ha un’autonomia che supera i dieci giorni.

Garmin fenix 7S

Apple Watch 9

In questa guida non poteva mancare l’Apple Watch 9, ultimo smartwatch lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. In questi giorni è disponibile in promo speciale su Amazon e riesci a risparmiare decine di euro sul prezzo di listino e lo paghi meno di 400 euro. Le novità di questo ultimo modello sono diverse e riguardano sia la capacità di calcolo grazie al nuovo processore S9 sia il nuovo schermo ancora più luminoso rispetto al passato. Nuove anche le funzioni per il monitoraggio della salute. Lo puoi anche personalizzare scegliendo tra i vari cinturini a disposizione. Ha ricevuto la certificazione IP6X e lo puoi utilizzare fino a una profondità di 50 metri.

Apple Watch 9

Google Pixel Watch 2

Il nuovissimo orologio di Google realizzato in collaborazione con Fitbit è già in promo speciale su Amazon in vista del Natale. Il Google Pixel Watch 2 è disponibile con uno sconto del 17% e lo paghi 329,90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio di Amazon. Quali sono le particolarità di questo orologio? Utilizza un nuovo sensore che sfrutta l’intelligenza artificiale per monitorare il battito cardiaco e ottenere dati più specifici per il fitness e il benessere. È in grado anche di rilevare la temperatura cutanea e di effettuare un ECG per valutare il ritmo cardiaco. Se sei un amante dello sport, il numero di attività fisiche supportato è praticamente infinito.

Google Pixel Watch 2

Garmin Venu 2

Garmin non produce solamente orologi super resistenti, ma all’interno della sua lineup ha anche smartwatch per la vita di tutti i giorni. Come ad esempio il Garmin Venu 2 che trovi in offerta con uno sconto di quasi 100 euro sul prezzo di listino. Lo schermo da 45 mm è molto luminoso e lo riesci a vedere bene anche sotto la luce del sole. Hai un monitoraggio dei principali parametri vitali ventiquattro ore su ventiquattro e viene avvisato in tempo reale se nota qualche dato anomalo. Perfetto anche per chi ama fare sport grazie alle 25 app precaricate tra cui corsa, ciclismo, nuoto e fitness. Collegandolo alla smartphone ricevi le notifiche in entrata direttamente sul polso. L’autonomia è di circa undici giorni.

Garmin Venu 2

Huawei Watch GT4 + FreeBuds SE2

Qui si approfitta di una promo speciale disponibile su Amazon per un tempo limitato. Stiamo parlando dell’offerta disponibile sul Huawei Watch GT4, smartwatch da poco lanciato sul mercato. Lo trovi sul sito di e-commerce in offerta a un prezzo di 249 euro e nella confezione trovi anche le cuffie wireless Huawei Freebuds SE 2 dal valore di circa 50 euro. Un vero affare natalizio. Lo smartwatch è uno dei migliori nella sua fascia di prezzo: sensori e tecnologie di ultima generazione che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e in modo super preciso. Non è tutto: supporta più di 100 modalità sportive, tra cui tutte quelle più praticate.

Huawei Watch GT4 + FreeBuds SE2

Galaxy Watch5 Pro

Non è un semplice orologio smart, il Galaxy Watch5 Pro è la risposta di Samsung all’Apple Watch Ultra e a tutti i vari smartwatch super resistenti. L’orologio ha una cassa realizzata in titanio e per proteggere lo schermo è stato utilizzato il vetro zaffiro. La qualità produttiva è veramente elevata e offre tantissime funzioni avanzate agli amanti degli sport avventurosi. La batteria è a lunga durata e grazie alla presenza del sistema operativo WearOS hai a disposizione tantissime app differenti, tra cui tutta la suite di Google. Su Amazon lo trovi in offerta con uno sconto del 33% che ti permette di risparmiare più di 250 euro.

Galaxy Watch5 Pro

Fitbit Sense 2

Il Fitbit Sense 2 è un classico smartwatch pensato per la vita di tutti i giorni e dotato di sensori e funzioni avanzate per il benessere. Non manca un sensore GPS per controllare la posizione in modo preciso e puntuale. Hai anche il monitoraggio dello stress giornaliere con cEDA e ti mostra anche eventuali segnali di fibrillazione atriale con l’app ECG. Per le donne c’è il monitoraggio del ciclo mestruale. Lo trovi su Amazon con uno sconto del 27% al prezzo più basso dell’ultimo periodo e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in cinque rate a tasso zero.

Fitbit Sense 2

Apple Watch SE di seconda generazione

Altro smartwatch dell’azienda di Cupertino. Questa volta andiamo con la versione lowcost, l’Apple Watch SE di seconda generazione da poco lanciato sul mercato. Si tratta di un’ottima alternativa se non vuoi spendere una cifra elevata per un nuovo orologio. Su Amazon è disponibile la versione da 40 mm (la più piccola tra quelle disponibili) con uno sconto del 21% e lo paghi solamente 229 euro. Quali sono le caratteristiche? Schermo luminoso e che si legge bene sotto la luce del sole, funzioni per la salute e la sicurezza ed è anche resistente fino a 50 metri. Non mancano le tante attività fisiche tipiche degli orologi Apple.

Apple Watch di seconda generazione

TicWatch Pro 3 Ultra

Una delle migliori offerte per uno smartwatch disponibili su Amazon. Il TicWatch Pro 3 Ultra è disponibile con uno sconto del 42% che fa scendere il prezzo a 175 euro. Un ottimo affare per un orologio veramente unico. È dotato di un doppio display che permette alla batteria di durare fino a oltre quaranta giorni attivando la modalità di risparmio energetico. Le modalità sportive supportate sono tantissime, alcune delle quali di livello professionale. I sensori tengono sotto controllo la salute in ogni suo aspetto e ti avvisano se ravvisano qualcosa di anomalo. Ha il GPS integrato ed è anche impermeabile.

TicWatch Pro 3 Ultra

Honor MagicWatch 2

Un orologio magico soprattutto nel prezzo. Il merito è del doppio sconto disponibile su Amazon che aggiunge a quello del 28% presente in pagina, un ulteriore coupon del valore di 20 euro. In questo modo lo paghi solamente solo poco più di 100 euro e fai un vero affare. Monitora costantemente il tuo stato di salute grazie alla frequenza cardiaca ventiquattro ore su ventiquattro, così come la saturazione dell’ossigeno nel sangue. La batteria ha un’autonomia fino a quattordici giorni e collegandolo allo smartphone puoi anche controllare le notifiche in entrata direttamente sul polso.

Honor MagicWatch 2

TicWatch E3

Altra soluzione lowcost per chi è alla ricerca di uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Su Amazon trovi il TicWatch E3 in offerta con uno sconto top del 47% e lo paghi solamente 105 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Le funzionalità sono quelle classiche di un ottimo orologio smart: controllo h24 dei principali parametri vitali e tante modalità sportive che ti permettono di raccogliere e analizzare statistiche e dati. La presenza del processore WearOS impreziosiosisce il tutto.

TicWatch E3

Amazfit Bip 3 Pro

Display a colori da ben 1,69" e con 50 quadranti tra cui scegliere per personalizzare lo stile; chip GNSS che sfrutta i quattro principali sistemi di geolocalizzazione per assicurarti una posizione precisa in ogni momento e più di sessanta modalità sportive, tra cui tutte quelle più praticate. A tutto questo bisogna aggiungere anche dei sensori che monitorano costantemente il battito cardiaco e altri importanti parametri vitali. Una descrizione sintetica dell’Amazfit Bip 3 Pro, uno smartwatch lowcost e che trovi su Amazon a soli 59,90 euro. Ha praticamente le stesse funzioni di altri smartwatch presenti in questa guida all’acquisto, ma costa praticamente la metà.

Amazfit Bip 3 Pro