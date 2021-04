Hackerato il Registro Elettronico: cosa devono fare insegnanti e alunni

Axos Italia, una delle aziende che offrono il servizio di Registro Elettronico alle scuole italiane, ha subito un attacco hacker con un ransomware, cioè un virus che cripta tutti i dati, li blocca e poi chiede un riscatto per sbloccarli.

E’ stata la stessa azienda a comunicarlo ieri pomeriggio, sia sul proprio sito Web che attraverso i suoi canali social, dopo che il servizio è stato irraggiungibile per giorni: i primi problemi, e la prima comunicazione da parte di Axios, risalgono infatti alla mattina di sabato 3 aprile. Mentre inizialmente Axios parlava di un semplice disservizio, però, da ieri sera parla apertamente di attacco ransomware ma rassicura i suoi utenti: “non ci risultano perdite e/o esfiltrazioni di dati“.

Registro elettronico hackerato: cosa è successo

La notizia dell’attacco hacker ad Axios e al suo registro elettronico, al quale possono accedere sua gli insegnanti che gli alunni, non ha avuto molto risalto fino a questa mattina perché l’attacco è avvenuto a scuole chiuse, durante il ponte di Pasqua e Pasquetta e ancora oggi molte scuole sono chiuse e non fanno neanche la Didattica a Distanza.

La prima comunicazione da parte dell’azienda è del 3 aprile, alle ore 11:00 del mattino, quando già era impossibile accedere alla piattaforma cloud del registro elettronico: “Gentili clienti, a seguito di un improvviso malfunzionamento tecnico occorso durante la notte si è reso necessario un intervento di manutenzione straordinaria“.

Poi nessuna comunicazione fino al 5 aprile, alle 13:20, quando Axios comunica che “teniamo a informarVi che stiamo lavorando alacremente con l’obiettivo di rendere disponibili tutti i servizi Web entro pochi giorni“.

Infine, alle 18:20, l’azienda parla per la prima volta in modo esplicito di attacco hacker di tipo ransomware: “A seguito di approfondite verifiche tecniche messe in atto da sabato mattina in parallelo con le attività di ripristino dei servizi, abbiamo avuto conferma che il disservizio creatosi è inequivocabilmente conseguenza di un attacco ransomware portato alla nostra infrastruttura“.

Ancora questa mattina il servizio risulta irraggiungibile.

Registro elettronico hackerato: cosa devono fare insegnanti e alunni

Il Registro Elettronico gestito da Axios è solo uno dei tanti disponibili per le scuole italiane, quindi gran parte degli insegnanti e degli alunni non avranno alcun disagio, problema o rischio derivante da questo attacco ransomware.

Chi invece usa il Registro Elettronico di Axios potrebbe subire alcune ripercussioni. L’azienda afferma che nessun dato è stato rubato, ma la cautela in questi casi è sempre la scelta migliore.

Insegnanti e alunni accedono alla piattaforma tramite nome utente e password e questi dati sono stati criptati dal ransomware. Ciò vuol dire che gli hacker vi hanno avuto accesso. Per precauzione, quindi, chi accede a questa piattaforma deve fare molta attenzione perché se quei dati di accesso vengono usati per accedere anche ad altri profili online, allora sono a rischio.

In questo caso è molto importante cambiare subito la password di tutti gli altri account online (tutti quelli per i quali si usa la stessa password, naturalmente) e, una volta che la piattaforma sarà sbloccata, cambiare anche la password per accedere al Registro Elettronico.