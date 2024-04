Come disattivare la webcam del laptop

Fonte foto: shutterstock

La webcam è un componente presente in tutti i laptop e consente di effettuare video chiamate e utilizzare app come Skype apparendo in video e non solo in audio. In alcuni casi, la webcam può diventare un rischio per la privacy. Quando non serve, quindi, è utile disattivare la webcam del proprio notebook. In alternativa, è importare controllare quali siti web hanno accesso alla webcam del PC.

Disattivare la webcam su Windows

Per disattivare la webcam su Windows è sufficiente premere tasto Windows + S e poi digitare Gestione dispositivi. Nella nuova finestra bisognerà andare su Dispositivi di acquisizione immagini oppure su Fotocamere, in base alla versione del sistema operativo utilizzata.

Cliccando su questa voce apparirà un sotto menu con l’elenco delle webcam installate nel laptop. A questo punto, basta premere con il tasto destro del mouse e scegliere Disabilita dispositivo. Confermando l’operazione, la webcam sarà disabilità e non sarà utilizzabile fino a quando non verrà riabilitata.

Con un computer Windows 11 è possibile gestire in modo ancora più semplice la webcam del laptop (o la webcam esterna collegata al proprio computer desktop). Basta andare in Impostazioni e poi seguire il percorso Privacy e sicurezza > Videocamera.

In questa nuova scheda sarà possibile disattivare l’accesso alla videocamera oppure disattivare l’accesso di una o più app selezionate alla webcam, andando a spuntare una a una le varie applicazioni presenti nell’elenco incluso in questa pagina. Da notare anche la possibilità di accedere alla sezione Attività recente per verificare le app che hanno utilizzato la webcam.

Disattivare la webcam del MacBook

Con un MacBook è possibile gestire la webcam andando in menu Apple > Impostazioni di sistema > Privacy e sicurezza > Fotocamera (se l’opzione non viene visualizzata, è consigliabile provare ad aggiornare il sistema operativo). A questo punto, l’utente può scegliere se attivare o disattivare l’accesso alla fotocamera per ogni app nell’elenco.

Da notare che le app di Apple hanno un accesso automatico alla fotocamera e non sono incluse nell’elenco. Per gestire quali siti web possono accedere alla webcam, utilizzando Safari, è necessario avviare il browser web e poi andare in Safari > Impostazioni > Siti web > Fotocamera.

Utilizzare un otturatore per la webcam

C’è un modo molto semplice per “disattivare” la webcam. Utilizzando un otturatore, infatti, è possibile coprire la webcam e renderla inutilizzabile. Alcuni notebook Windows sono dotati di otturatore fisico, permettendo all’utente di coprire la webcam quando non serve. È possibile, in ogni caso, utilizzare un accessorio esterno oppure applicare un adesivo per evitare che la webcam possa registrare video o scattare foto senza consenso.