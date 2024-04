Smart TV LG OLED 2024: ecco i prezzi italiani

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

LG ha confermato ufficialmente i prezzi per il mercato italiano delle nuove Smart TV con schermi OLED in versione 2024. L'elenco aggiornato di tutti i modelli

LG ha confermato l’arrivo delle nuove Smart TV con schermi OLED anche in Italia, pubblicando il listino prezzi aggiornato di tutti i modelli disponibili nel nostro paese.

Come già detto in precedenza si parte dagli entry-level della serie B4, per passare poi ai prodotti di fascia intermedia della serie C4 e fino ad arrivare ai top di gamma della serie G4 e della serie M4.

Una grande varietà di prodotti, tutti di alto livello e disponibili in varie diagonali da 42 a 97 pollici. LG ha annunciato anche cinque anni di upgrade di webOS, con il sistema operativo che arriverà fino a webOS 28, includendo anche le nuove funzionalità in uscita nei prossimi anni.

LG Serie B4: scheda tecnica e prezzo

Tra i nuovi televisori OLED entry level di LG, c’è la serie B4 che arriva sul mercato col nuovo processore Alpha 8 AI che, dalle prime informazioni, garantisce prestazioni molto migliori rispetto alla precedente Serie B3.

Le Smart TV della serie B4 sono disponibili nei tagli 55, 65 e 77 pollici (il modello con 48 pollici resterà esclusiva di altri mercati) tutti con risoluzione 4K con refresh rate a 120 Hz.

Tutti i modelli della B4 sono compatibili con il Variable Refresh Rate (VRR), una funzione che consente di adattare il refresh rate del televisore a quello del gioco in riproduzione, e sia di AMD Freesync Premium che di NVIDIA G-Sync, le due tecnologie per sincronizzare il refresh rate del televisore con il frame rate delle schede video prodotte da AMD e NVIDIA.

Sugli Smart TV LG B4 c’è un nuovo motore di upscaling, basato su algoritmi di Deep Learning, che migliora la riproduzione dei contenuti di risoluzione inferiore a quella 4K nativa (cioè la stragrande maggioranza dei contenuti).

Per quanto riguarda l’audio queste Smart TV sono compatibili con Dolby Vision e Dolby Atmos, con WOWCAST per ottimizzare il collegamento wireless con le soundbar a marchio LG, e WOW Orchestra, per migliorare la riproduzione dell’audio combinando una soundbar compatibile e gli speaker della TV.

I prezzi ufficiali per il mercato italiano sono:

LG B4 – 55 pollici – 1.599 euro

LG B4 – 65 pollici – 2.399 euro

LG B4 – 77 pollici – 3.299 euro

LG B4– Schermo OLED da 55 pollici – Processore Alpha 8 AI

LG Serie C4: scheda tecnica e prezzo

Sulle Smart TV della Serie C4 LG ha optato per un processore Alpha 9 AI di settima generazione con funzioni come l’AI Super Resolution, che migliora la resa visiva grazie all’elaborazione tramite algoritmi AI, e Noise Reduction, un algoritmo che riduce tutto il rumore proveniente dalle fonti esterne.

Presente anche il nuovo algoritmo dedicato alla gestione delle immagini in movimento veloce, il Cinematic Motion, che rende più fluidi i contenuti a 24 fotogrammi al secondo.

I tagli disponibili, invece, sono: 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici, tutti con risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, con la possibilità di arrivare fino a 144 Hz se si utilizza la TV con un PC da gaming.

I prezzi di listino per il mercato nostrano sono:

LG C4 – 42 pollici – 1.299 euro

LG C4 – 48 pollici – 1.499 euro

LG C4 – 55 pollici – 1.799 euro

LG C4 – 65 pollici – 2.599 euro

LG C4 – 77 pollici – 3.999 euro

LG C4 – 83 pollici – 4.999 euro

LG C4– Schermo OLED da 55 pollici – Processore Alpha 9 AI

LG Serie G4 e M4: scheda tecnica e prezzo

I televisori della serie G4 (in foto) sono i veri top di gamma tra quelli proposti da LG e arrivano sul mercato con i nuovi pannelli OLED WRGB 4K con MLA (micro lens array) di seconda generazione, un sistema che utilizza milioni di lenti microscopiche posizionate sopra il pannello per riflettere la luce e migliorarne la luminosità.

Per quanto riguarda i tagli disponibili, ci sono le versioni da 55, 65, 77, 83 e 97 pollici, tutte con risoluzione 4K, refresh rate variabile fino a 144 Hz e, grazie ai sofisticati algoritmi sviluppati da LG noti come Brightness Booster Max, una luminosità di picco fino a 3.000 nit.

Il processore è il nuovo Alpha 11 AI, che consente all’utente di accedere a diverse modalità di elaborazione AI che vanno a migliorare il dettaglio, la nitidezza, i colori e la profondità delle immagini riprodotte.

Aggiornata rispetto al passato la modalità AI Picture Pro che ottiene, tra le altre cose, un nuovo algoritmo di upscaling basato su Deep Learning che riesce a riconoscere i soggetti delle inquadrature, processandoli singolarmente per migliorarne la resa visiva.

AI Director Processing riconosce la palette di colori nei contenuti e migliora l’immagine attenendosi alle indicazioni del direttore della fotografia.

Inoltre saranno disponibili entro la fine dell’anno anche nuove funzionalità per la ricerca vocale, tra cui anche il Chatbot AI proprietario che aiuterà l’utente nella gestione e nell’utilizzo del televisore, assistendolo in tempo reale sulla regolazione delle impostazioni di visione.

Parlando della serie M4 è speculare alla serie G4, ma tutti i componenti elettronici sono posizionati in un box esterno wireless. Queste Smart TV sono disponibili nei tagli da 65, 77, 83 e 97 pollici.

Il prezzo per il pubblico è di

LG G4 – 55 pollici – 2.399 euro

LG G4: 65 pollici – 3.199 euro

LG G4: 77 pollici – 4.699 euro

LG G4: 83 pollici – 4.499 euro

LG G4: 97 pollici – ND

LG M4: 65 pollici – 3.999 euro

LG M4: 77 pollici – 4.499 euro

LG M4: 83 pollici – 7.499 euro

LG M4: 97 pollici – 29.999 euro

LG G4– Schermo OLED da 65 pollici – Processore Alpha 11 AI