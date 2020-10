Halloween 2020: film da vedere in streaming adatti a bambini e ragazzi

La notte più spaventosa dell’anno si sta avvicinando e molti genitori stanno organizzando serate speciali dedicate ai loro bambini e ragazzi. Halloween 2020 sarà infatti diverso dagli altri: a causa dei rischi legati al virus è sconsigliato seguire la tradizionale passeggiata per le strade della città, bussando alle porte e chiedendo “Dolcetto o scherzetto?”. E allora quali alternative ci sono?

L’idea è quella di trascorrere una divertente serata in famiglia, senza rinunciare alle maschere horror e a prelibati manicaretti, e guardare tutti insieme un bel film su Halloween adatto a bambini e ragazzi. In queste settimane Netflix, Prime Video, Disney + e altre piattaforme stanno gradualmente pubblicando tante pellicole a tema: sono spaventose ma non eccessivamente, in modo che tutti possano guardarle senza rischiare di fare incubi la notte. Perché è pur sempre un giorno dedicato all’horror e alla paura, ma è anche un’occasione per divertirsi senza traumi. Vediamo quindi quali sono i film di Halloween da vedere in streaming su Netflix e Disney +.

Film su Halloween per ragazzi su Disney +

Disney + in occasione del 31 ottobre 2020 ha preparato una ricca collezione di film e documentari adatti a tutta la famiglia: si chiama Hallowstream e unisce lungometraggi di ogni tipo e genere.

Chi ama i film cult ha l’imbarazzo della scelta: potrà guardare Hocus Pocus, ma anche Halloweentown – Streghe si nasce e alcune famose pellicole dirette da Tim Burton, come The Nightmare Before Christmas e Frankenweenie.

Chi ama i musical per ragazzi potrà divertirsi guardando Zombies e Zombies 2, un film musicale diviso in due parti e ambientato in un liceo americano, frequentato non solo da umani ma anche da giovani zombie.

Naturalmente la scelta è vastissima, perché la piattaforma raccoglie contenuti Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Per scegliere lo show da guardare basta accedere all’app e andare in Home Page. Qui troviamo la nuova sezione “Film di Halloween”: selezionandola si aprirà una collezione ricca di divertimento e, naturalmente, con un tocco di brivido.

Film su Halloween per ragazzi su Netflix

Netflix ha fatto le cose in grande: sulla piattaforma già dagli inizi di ottobre è possibile guardare tanti titoli originali per Halloween 2020. Tra le novità troviamo Guida per baby sitter a caccia di mostri che racconta la storia di Kelly, una ragazza che scopre l’esistenza di una società segreta di baby sitter che rapisce il bambino che la giovane aveva in custodia.

Lei e il suo gruppo di amici decidono proprio nella notte di Halloween lottare contro queste forze oscure, tra cui l’Uomo Nero e la strega Peggy Drood. Si tratta di una storia ricca capace di tenere i ragazzi col fiato sospeso senza il rischio di spaventarli troppo.

Un film originale ancora più leggero e divertente è Hubie Hallowen, che vede l’attore Adam Sandler nel ruolo sia di protagonista che di produttore. La storia è ambientata nel piccolo paese di Salem, dove la tradizione del 31 ottobre è molto sentita. Qui vive anche Hubie insieme a sua madre.

Il ragazzo purtroppo è lo zimbello della città ma proprio quest’anno qualcosa di misterioso minaccia la popolazione e sarà proprio lui a impegnarsi per scoprire l’arcano. Il film tratta anche il tema del bullismo ed è quindi un utile spunto di riflessione oltre che una fonte di risate e divertimento.

Il terzo film uscito proprio nell’ultimo mese e perfetto per Halloween è Vampires vs the Bronx. La storia è incentrata su tre ragazzi del Bronx che scoprono che il loro quartiere è messo in pericolo da una nuova organizzazione di vampiri: dovranno lottare per conquistare la fiducia degli adulti che non credono alle loro parole.

Queste sono le pellicole inedite che proprio in occasione di Halloween 2020 è possibile guardare sulla piattaforma di streaming, ma anche in questo caso la collezione è davvero ricca di titoli.

Naturalmente ogni piattaforma, incluso Amazon Prime Video, Infinity, Tim Vision e altri hanno in serbo tante novità per intrattenere il pubblico il 31 ottobre. Il consiglio è quello di scegliere in anticipo cosa guardare in modo da non farsi trovare impreparati e organizzare la serata in famiglia perfetta!