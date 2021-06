Migliori hard disk per ampliare la memoria della PS5

Dopo l’ultimo aggiornamento anche la console next-gen di Sony permette di archiviare i giochi PS5 su un hard disk esterno, offrendo questa funzionalità già disponibile per i titoli retrocompatibili con Playstation 4. In questo modo è possibile usare un disco rigido per liberare spazio dalla memoria SSD interna della console, utilizzando un cavo USB per collegare i due dispositivi in modo semplice, veloce e sicuro. Scopriamo quale hard disk esterno per PS5 comprare, le principali caratteristiche da valutare e quali sono i migliori prodotti sul mercato.

Quale hard disk esterno PS5 scegliere?

Oggi è possibile aumentare la memoria della PS5 acquistando un hard disk esterno compatibile, considerando alcuni fattori per individuare il prodotto migliore per la propria console next-gen Sony. Innanzitutto è necessario stabilire la capacità di archiviazione, optando per device da 1-2 TB più economici e compatti, ideali per salvare alcuni giochi senza spendere troppi soldi. In alternativa, per avere tutti i titoli Playstation 5 sempre a disposizione del disco rigido è possibile comprare un hard disk esterno da 4-8 TB, per usufruire di uno spazio generoso ideale per i veri appassionati di gaming.

Ovviamente è importante che il disco rigido garantisca prestazioni ottimali, con una velocità di lettura adeguata per un’esperienza di gioco impeccabile, verificando che l’hardware offra almeno 100 Megabyte al secondo. In questo caso conviene preferire un hard disk con interfaccia USB 3.0, possibilmente compatibile anche con USB 2.0, per usufruire di una velocità di scrittura fino a 5 Gbps. Per la massima portabilità è opportuno scegliere un modello con fattore di forma da 2,5 pollici, controllando che le dimensioni siano contenute e il peso non eccessivo.

I migliori hard disk esterni per PS5

In commercio sono disponibili diversi dischi rigidi aggiuntivi per la Playstation 5, con modelli per ogni fascia di prezzo e una capacità di archiviazione fino a 8 TB. Ecco una selezione dei prodotti più interessanti, per scegliere tra i migliori hard disk esterni per PS5 da acquistare in base alle proprie esigenze.

Hard disk esterno PS5 Toshiba Canvio Basics

Un hard disk esterno PS5 economico è il Toshiba Canvio Basics, proposto nella versione con capacità di archiviazione da 1 TB, un prodotto low price ultracompatto e leggero. Questo accessorio per la Playstation 5 presenta un’interfaccia USB 3.0, un rivestimento con finiture opache e una batteria agli ioni di litio integrata. È possibile collegare il disco rigido anche alle precedenti console tramite standard USB 2.0, mentre le prestazioni sono caratterizzate da una velocità di trasferimento dati di 5 Gbps.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

Installazione plug&play;

Velocità di trasferimento dati 5 Gbps;

Capacità di archiviazione 1 TB.

PS5: hard disk esterno Seagate Game Drive

Un modello con un ottimo rapporto qualità-prezzo è il Seagate Game Drive, proposto in questa versione con capacità di archiviazione da 2 TB. Si tratta di un dispositivo compatibile con Playstation 4 e 5, caratterizzato da dimensioni compatte e un peso di appena 149 grammi ideale per la mobilità. La velocità di lettura è di 120 Megabyte al secondo, con interfaccia USB 3.0, prestazioni ottimizzate per le console di gaming e sistema plug&play per un’installazione automatica veloce e semplice.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

Fattore di forma 2,5 pollici;

Velocità di lettura 120 Megabyte al secondo;

Capacità di archiviazione 2 TB.

Hard disk esterno PS5 WD

Un hard disk esterno per salvare tantissimi giochi della Playstation 5 è il WD Elements da 4 TB, un disco rigido con interfaccia USB 3.0, fattore di forma di 2,5 pollici e dimensioni contenute per offrire un’elevata portabilità. Il corpo compatto lo rende particolarmente adatto al trasporto, una soluzione perfetta per i viaggi, inoltre viene fornito anche il software WD SmartWare Pro in prova gratuita per gestire backup in cloud. Il design è moderno ed elegante, con un trasferimento rapido dei dati e cavo di collegamento incluso nella dotazione.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

Fattore di forma 2,5 pollici;

Velocità di trasferimento dati 5 Gbps;

Capacità di archiviazione 4 TB.

Hard Disk esterno PS5 Seagate Expansion

Per incrementare la memoria della PS5 uno degli hard disk esterni più venduti è il Seagate Expansion, in particolare il modello con capacità di archiviazione da 5 TB, con il quale salvare oltre 100 giochi per Playstation 4 e 5. L’hardware viene proposto con interfaccia USB 3.0, è compatibile anche con PC Windows e Mac, dispone di una configurazione portatile, un design moderno e dimensioni compatte con un peso contenuto. L’azienda offre anche 1 anno di garanzia, con 2 anni di servizi Rescue per il recupero dei file in caso di danneggiamento del disco rigido.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

attore di forma 2,5 pollici;

Servizio recovery incluso per 2 anni;

Capacità di archiviazione 5 TB.

WD_Black D10 Game Drive

La nuova console next-gen Sony supporta dischi rigidi esterni fino a 8 TB, perciò il dispositivo WD_Black D10 è senza dubbio il miglior hard disk esterno per PS5 per chi vuole il massimo dello spazio d’archiviazione a disposizione. Questo device consente di salvare fino a 200 giochi senza problemi, con performance di altissimo livello grazie al sistema di raffreddamento attivo, per garantire un’esperienza di gioco impeccabile e una latenza minima. Le prestazioni d’altronde sono considerevoli, con una velocità di lettura di 625 Megabyte al secondo, trasferimento dati a 250 Mbps e una velocità rotatoria del disco rigido di 7200 RPM.

Caratteristiche principali

Interfaccia USB 3.0 (compatibile con USB 2.0);

Sistema di raffreddamento attivo;

Velocità di lettura 625 Megabyte al secondo;

Capacità di archiviazione 8 TB.