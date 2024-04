Harry e Meghan faranno due nuove serie tv per Netflix

Fonte foto: Sky

Harry e Meghan, ufficialmente conosciuti come il Duca e la Duchessa di Sussex, produrranno due nuove serie tv con Netflix. Le due novità sono attualmente in lavorazione e fanno parte dell’accordo pluriennale siglato dalla coppia con la piattaforma di streaming. I titoli e le date di uscita di questi nuovi progetti devono ancora essere annunciati, ma sappiamo già che parleranno di polo, lo sport di squadra che si gioca a cavallo, oltre che di cucina e giardinaggio.

Perché Harry e Meghan fanno serie tv con Netflix

Harry, il secondogenito di Carlo e Diana, e l’attrice statunitense Meghan Markle, nota soprattutto per la serie tv Suits, si sono conosciuti nel 2016. I due si sono sposati nel 2018 e, dopo il matrimonio, sono stati bersaglio di un’attenzione mediatica non sempre gradita né gradevole.

Nel 2020 la coppia ha annunciato la decisione di “ritirarsi” dai ruoli istituzionali ricoperti all’interno della famiglia reale britannica, desiderando una vita più indipendente e protetta. Attualmente Harry e Meghan risiedono negli Stati Uniti con il figlio Archie e la figlia Lilibet.

Oltre a essere coinvolti in varie iniziative benefiche e progetti personali, Harry e Meghan hanno siglato un accordo pluriennale con Netflix, che è stato annunciato nel settembre 2020 e prevede che la Archewell Productions, la casa di produzione della coppia, firmi una serie di contenuti originali da distribuire sulla piattaforma, tra cui documentari, film e programmi per bambini.

L’obiettivo dichiarato è raccontare storie significative e creare contenuti che informino e ispirino, ma certamente l’accordo ha anche contribuito a garantire alla coppia una maggiore indipendenza finanziaria dopo la loro fuoriuscita dalla famiglia reale inglese.

Di cosa parlano le nuove serie tv di Harry e Meghan

Le due nuove serie tv firmate da Harry e Meghan per Netflix sono al momento nelle primissime fasi di produzione. Come accennato, i titoli e le date di uscita non sono ancora noti e verranno annunciati prossimamente.

Intanto, però, è già confermato che la prima di queste novità sarà curata da Meghan stessa e celebrerà «le gioie della cucina, del giardinaggio, dell’intrattenimento e dell’amicizia». La serie di lifestyle sarà diretta da Michael Steed (già noto per My Next Guest Needs No Introduction e Anthony Bourdain: Parts Unknown) e avrà come produttori esecutivi Meghan stessa, Chanel Pysnik per Archewell Productions, Leah Hariton e The Intellectual Property Corporation.

La seconda serie invece fornirà un «accesso senza precedenti al mondo del polo professionistico», sport che Harry pratica da sempre. Girata soprattutto agli US Open Polo Championship a Wellington, in Florida, la serie si pone l’obiettivo di mostrare cosa significa competere in questa disciplina ai massimi livelli e cosa c’è dietro le quinte di uno sport tendenzialmente noto ai profani solo per la sua estetica e per la scena sociale che vi ruota attorno.

Prodotta da Boardwalk Pictures, questa seconda serie tv vede come produttori esecutivi Harry e Meghan, Chanel Pysnik per Archewell Productions, Andrew Fried, Sarina Roma e Dane Lillegard per Boardwalk Pictures, Miloš Balać e Ian Samplin.