Com'è lo show Netflix con Meghan Markle di cui tutti parlano

Fonte foto: Jake Rosenberg/Netflix

Può darsi che ne abbiate intercettato alcune scene sui social, forse avete letto commenti al vetriolo: With Love, Meghan ha tutta l’aria di essere una delle novità di Netflix più chiacchierate del momento. Lo show ha fatto il suo debutto sulla piattaforma il 4 marzo 2025 e vede Meghan Markle – o meglio, Meghan duchessa del Sussex – nei panni dell’amabile padrona di casa mentre, in compagnia di diversi ospiti, si occupa di cucina, ospitalità, giardinaggio e buon vivere.

Cos’è e di cosa parla With Love, Meghan su Netflix

Nello show, dice Netflix, «l’arte di ospitare non è definita dall’apparecchiatura perfetta da tavola o dal trascorrere ore a curare con dedizione la portata più raffinata: si tratta di fare gesti premurosi e creare momenti in cui massimizzare il tempo gioioso con i propri cari è la priorità».

Nel corso degli otto episodi di With Love, Meghan, infatti, la duchessa di Sussex fa esattamente questo: trascorre dei momenti gioiosi e rilassati in una villa extra lusso in California con i suoi ospiti mentre si destreggia ai fornelli e condivide suggerimenti e trucchi che possono essere applicati dalla cucina al giardino.

I suoi ospiti sono chef e amici vecchi e nuovi, tra cui Daniel Martin, Mindy Kaling, Chef Roy Choi, Delfina Figueras, Kelly Zajfen, Abigail Spencer, Chef Ramon Velasquez, Vicky Tsai e Alice Waters.

Perché criticano With Love, Meghan?

Dopo il suo avvicinamento alla famiglia reale inglese, Meghan Markle è stata costantemente bersaglio di critiche indiscriminate e spesso ingiustificate. È difficile capire cosa venga detto per partito preso e cosa no, ma le pesanti stroncature non sono mancante nemmeno per il suo With Love, Meghan.

Secondo quanto riportato da alcune testate, lo show ha ricevuto numerose critiche dal pubblico e dalla stampa. I commenti negativi hanno principalmente a che fare con l’irrealizzabilità dei consigli dati dalla duchessa che sullo schermo, pur cercando di comunicare il suo essere normale e “alla mano”, mostra in effetti una vita privilegiata, all’apparenza immacolata e perfetta.

I suggerimenti che la duchessa propone, non hanno mancato di far notare alcuni spettatori e spettatrici, non sono facilmente realizzabili nella vita di una comune mamma lavoratrice: ad esempio, preparare macedonie con petali di fiori prima di portare i figli a scuola. Il fatto che Markle in una recente intervista si sia definita «una mamma come tante altre, una mamma che lavora» non ha aiutato.

Anche diversi giornali britannici hanno stroncato la serie (non una sorpresa, comunque, dato il trattamento da queste riservato a Markle anche in passato). Lo show è stato definito narcisista, oltre che un’ostentazione di uno stile di vita che è stato giudicato lontano dalla realtà e anche dall’ideale femminista di cui Markle in passato si è fatta portavoce.

Meghan Markle e il contratto con Netflix

Harry e Meghan hanno un contratto con Netflix, per il quale hanno già prodotto diversi contenuti.

Nel 2022 è uscita la docuserie Harry & Meghan, che, fornendo diversi retroscena sulla fuoriuscita della coppia dalla famiglia reale, aveva registrato ascolti molto alti. Lo stesso non è successo alle due serie tv firmate da Harry, una sulla passione per il polo e l’altra sugli Invictus Game.