Harry Potter fa 20 anni: dove vedere l'evento speciale

Sono passati vent’anni dall’uscita in anteprima assoluta di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il film che ha dato il via alla famosa saga cinematografica ispirata ai romanzi di J. K. Rowling. Da quel momento, il mago interpretato da Daniel Radcliffe ha conquistato intere generazioni e ancora oggi rimane un personaggio iconico dei nostri tempi.

Per celebrare questo speciale compleanno diverse piattaforme hanno deciso di fare un omaggio ai fan. Se Amazon Prime Video ha reso disponibili tutti i film di Harry Potter a dicembre, ora è un’altra piattaforma ad annunciare ufficialmente l’arrivo di un evento che animerà le festività di fine anno. Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts e Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses rispettivamente una reunion e un gioco a quiz permetteranno di rivivere la magia dei film e omaggeranno i fan con divertenti sfide ma anche clip esclusive, interviste e tanto altro. Al progetto ha partecipato anche il cast, che racconterà i "dietro le quinte" dei diversi film.

Speciale Harry Potter: tutte le anticipazioni

Sky e NOW hanno presentato due show esclusivi, dedicati ai 20 anni della saga cinematografica: Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts e Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses.

Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts è l’attesissimo speciale che arriverà in Italia per Capodanno, in contemporanea con gli Stati Uniti.

Sarà una vera e propria reunion, dove interverranno alcuni degli interpreti principali: Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Insieme a loro, parteciperanno anche il registra regista Chris Columbus insieme a Helena Bonham Carter, Imelda Staunton, Robbie Coltrane, Tom Felton, James Phelps, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e tanti altri. Insomma, tutti gli attori si riuniranno per ricordare uno dei progetti cinematografici più importanti degli ultimi vent’anni.

Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses sarà un quiz diviso in quattro puntate dedicato al mondo di Harry Potter. Condotto da Helen Mirren, permetterà ai fan della saga di mettersi in gioco e sfidarsi per conquistare il trofeo.

Speciale Harry Potter: quando arriva

"Harry Potter 20th Anniversary: ​​ritorno a Hogwarts" arriva ufficialmente il 1° gennaio 2022 e sarà disponibile su Sky Cinema e in streaming su NOW.

Dal 27 al 30 dicembre su Sky Uno e in streaming su NOW, il pubblico potrà guardare le quattro puntate di "Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses"

Inoltre, per celebrare l’anniversario, Sky Cinema accenderà un canale dedicato: Sky Cinema Harry Potter, disponibile dal 1° al 16 gennaio 2022 dove saranno disponibili, oltre allo speciale, anche gli 8 film che compongono la saga.