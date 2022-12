His Dark Materials: c'è la data del gran finale

È iniziato il conto alla rovescia per il gran finale di His Dark Materials – Queste oscure materie. La terza e ultima stagione della serie fantasy targata HBO e BBC è tratta dal volume conclusivo della celebre trilogia scritta da Philip Pullman, intitolato Il cannocchiale d’ambra (edito in Italia da Salani Editore).

Gli episodi conclusivi, otto in tutto, inizieranno ad andare in onda su Sky e in streaming su NOW entro la fine dell’anno. Ecco tutte le informazioni su date di uscita, trama e cast.

Di cosa parla His Dark Materials 3

Nella terza stagione di His Dark Materials – Queste oscure materie gli spettatori torneranno a immergersi per un’ultima volta nel magico mondo parallelo, diverso dalla Terra, in cui le persone camminano con al loro fianco un daimon, ovvero un animale (diverso per ciascuno) che incarna l’anima di quell’individuo. La predestinata eroina della storia è sempre la giovane Lyra Belacqua, che con questi episodi finali concluderà la sua avventura.

Alla fine della seconda stagione Lyra, che sappiamo essere la ragazza della profezia, e Will, che possiede la Lama Sottile, hanno capito che dovranno inoltrarsi lungo un sentiero oscuro da cui nessuno ha mai fatto ritorno. Intanto la guerra di Lord Asriel contro l’Autorità è sempre più vicina. La ricerca della verità e la salvezza dei mondi richiederanno un grande prezzo.

Il cast di Queste oscure materie 3

Nel cast di Queste oscure materie 3 torna certamente Dafne Keen, che interpreta la protagonista, Lyra (nel suo curriculum attoriale c’è anche Logan – The Wolverine). Accanto a lei ci sono Amir Wilson (già visto in Lettera al re, The Magic Flute) nei panni di Will Parry, Ruth Wilson (The Affair) in quelli di Mrs. Coulter e James McAvoy in quelli Lord Asriel, il padre di Lyra.

His Dark Materials 3, quando esce

La stagione finale di His Dark Materials – Queste oscure materie ha già iniziato a essere trasmessa negli Stati Uniti, dove le prime due puntate sono andate in onda il 5 dicembre. L’uscita italiana, invece, è prevista per il 21 dicembre 2022 su Sky e in streaming su NOW. La serie sarà disponibile anche on demand e ogni puntata dura poco meno di un’ora.

Il 21 dicembre usciranno i primi due episodi, mentre i restanti andranno in onda tutti i mercoledì su Sky Atlantic in prima serata. Questo significa che i successivi due episodi (il terzo e il quarto) verranno trasmessi in Italia il 28 dicembre, il quinto e il sesto il 4 gennaio e il settimo e l’ottavo l’11 gennaio. Il gran finale andrà in onda negli Stati Uniti già il 26 dicembre.