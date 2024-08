Dark Matter: cosa sappiamo della stagione 2

Fonte foto: Apple TV+

C’è ancora molto da raccontare e da svelare in Dark Matter, acclamata serie tv thriller sci-fi che ha fatto il suo debutto su Apple TV+ a maggio 2024. Non è passato molto tempo dal finale della prima stagione, ma la piattaforma di streaming ha già annunciato che ci sarà un nuovo ciclo di episodi. Ecco cosa sappiamo, per il momento, della stagione 2.

Di cosa parla la serie Dark Matter

Nella prima stagione di Dark Matter il protagonista Jason Dessen è un medico di Chicago che si ritrova intrappolato in una versione alternativa della propria vita.

Tornare alla sua vera famiglia si rivela un viaggio complicato e tormentoso, specialmente perché porta il protagonista a scoprire che il nemico da cui deve difendersi è sé stesso – o meglio, l’altra versione di sé stesso.

«Grazie a tutti coloro che hanno guardato la prima stagione», ha detto in una nota stampa lo showrunner e autore Blake Crouch, «e ovviamente ai nostri partner Apple e Sony, al mio fantastico partner di produzione, Matt Tolmach, al nostro straordinario cast e alla troupe, e alla grande città di Chicago – sono stati così buoni con noi!».

«Realizzare Dark Matter era un sogno di lunga data e sono molto orgoglioso di aver assistito alla visione di Blake che prende vita e di essere entrato in contatto con così tante persone», ha aggiunto il produttore esecutivo Matt Tomach. «Vedere il viaggio dei Dessen entrare in risonanza con il pubblico è stato estremamente gratificante, e non vediamo l’ora di dare vita a questo mondo – e ad altri – nella seconda stagione».

Il cast di Dark Matter stagione 2

Il cast di Dark Matter è guidato da Joel Edgerton nei panni del protagonista. Al suo fianco ci sono Jennifer Connelly (che interpreta la moglie di Jason), Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi e Oakes Fegley. Al momento il cast della seconda stagione non è stato confermato.

Dark Matter stagione 2: trama e anticipazioni

Riguardo al futuro della serie tv, lo showrunner Blake Crouch ha dichiarato: «Durante la scrittura e le riprese della prima stagione abbiamo scoperto che c’è molto di più da raccontare, abbiamo solo grattato la superficie di questi personaggi».

We left some unfinished business at the end of Season One… #darkmatter #seasontwo pic.twitter.com/oe8UJt4pm9 — Blake Crouch (@blakecrouch1) August 16, 2024

Crouch, che è anche l’autore del romanzo bestseller pubblicato nel 2016 sul quale la serie tv è basata, continuerà a essere coinvolto nella scrittura dei prossimi episodi. Sulla trama della seconda stagione della serie tv, però, al momento non ci sono dettagli confermati.

Probabilmente i nuovi episodi continueranno a raccontare la storia di Jason, rispondendo a una grande domanda del finale: quale universo hanno scelto il protagonista e la sua famiglia? E con quali conseguenze? La stagione 2 però potrebbe anche approfondire le storie e le vite degli altri personaggi rapidamente introdotti nella nona puntata.

I tempi di produzione di Dark Matter 2

Per ora non ci sono informazioni sugli ipotetici tempi di produzione di Dark Matter 2 e dunque nemmeno sulla possibile data di uscita della seconda stagione in streaming su Apple TV+.