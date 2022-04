Hisense, lo smart TV QLED al minimo storico con uno sconto esagerato

Le offerte di Primavera di Amazon sono un nuovo appuntamento che bisogna sull’agenda insieme al Black Friday e al Prime Day. In questi dieci giorni dedicati alle offerte è possibile fare grandi affari e risparmiare centinaia di euro su prodotti tecnologici di uso quotidiano. Non solo smartphone e smartwatch, ma anche smart TV, prodotto di cui oramai non sappiamo fare a meno. Con l’esplosione dei servizi di video streaming, i televisori intelligenti sono diventati un must have e oramai sono presenti nelle case di tantissimi italiani. Se anche voi stavate aspettando il momento giusto per acquistare il vostro nuovo televisore, oggi è arrivato.

Tra i tanti smart TV in promozione, una delle offerte migliori riguarda l’Hisense da 43" con schermo QLED. Oggi è disponibile in offerta a un prezzo di 358,99€, ben il 40% in meno rispetto a quello di listino. Il risparmio in termini netti è di 240€ e c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dallo stesso sito di e-commerce. Per rapporto qualità-prezzo è sicuramente uno dei migliori smart TV che possiate trovare adesso su Amazon: la qualità del pannello è molto elevata e la piattaforma multimediale garantisce il massimo supporto con tutte le principali applicazioni. E supporta anche il nuovo digitale terrestre DVB-T2.

Lo smart TV HIsense QLED da 43 pollici è abbastanza recente (uscito sul mercato nel 2021) ed è realizzato con le migliori componenti presenti sul mercato. A partire proprio dallo schermo da 43" QLED con risoluzione 4K UHD. Il pannello con tecnologia Quantum DOT rende i colori delle immagini ancora più vividi e realistici. Per la parte video c’è anche il supporto all’HDR Dolby Vision. Per l’audio ci sono due speaker da 14W e il supporto al Dolby Atmos.

Hisense negli ultimi anni ha fatto passi da gigante anche per quanto riguarda i servizi multimediali. Il sistema Smart VIDAA 5.0, oltre ad avere un’interfaccia utente molto semplice da utilizzare, è anche ricco di applicazioni. Sono presenti tutte le piattaforme di video streaming più importanti: Amazon Prime Video, Netflix, YouTube, RaiPlay, Disney+ e DAZN. È compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Per gli amanti dei videogame è disponibile una modalità ad hoc che diminuisce la latenza e migliora le performance. Chiudiamo con la presenza del bollino lativù 4K che garantisce le migliori caratteristiche tecnico-qualitative dei televisori.

Il prezzo di listino di questo smart TV QLED Hisense è abbastanza elevato, ma grazie all’offerta di oggi diventa un assoluto best buy e tra i migliori televisori in promozione oggi su Amazon. Grazie allo sconto del 40%, il prezzo scende a 358,99€, con un risparmio netto di 240€. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 71,80€ al mese. Lo smart TV viene venduto e spedito da Amazon e per la consegna bisogna aspettare solamente pochi giorni. Per il reso si ha un mese di tempo.

