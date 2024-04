Meta apre Horizon OS che sarà accessibile anche ad altri produttori di visori: sono in arrivo modelli Lenovo, ASUS e un Meta Quest "inspired by Xbox"

Fonte foto: Meta

A distanza di diversi mesi dal lancio di Meta Quest 3, arriva in queste ore un importante annuncio da parte di Meta. L’azienda ha confermato che renderà disponibile Horizon OS, il sistema operativo alla base dei suoi visori, anche a produttori terzi. Per gli utenti, quindi, ci saranno maggiori possibilità di scelta e, probabilmente, sarà possibile acquistare un visore a prezzi più bassi.

Meta apre Horizon OS

L’annuncio di Meta rappresenta un importante punto di svolta per Horizon OS, che punta a ricoprire lo stesso ruolo che Android ricopre da anni nel settore degli smartphone, diventando la piattaforma di riferimento per la maggior parte dei produttori di hardware.

I primi produttori a realizzare un dispositivo basato sul sistema operativo di Meta saranno Asus, che ha in programma un visore focalizzato sul gaming che andrà ad arricchire la gamma ROG, già composta da tanti prodotti pensati per i videogiocatori, e Lenovo, che, invece, realizzerà dispositivi per la realtà mista per “la produttività, l’apprendimento e l’intrattenimento“, stando a quando indicato nel comunicato ufficiale.

Tra i programmi c’è anche una versione del visore Meta Quest “inspired by Xbox“ e sviluppata da Meta in collaborazione con il team della divisione Xbox di Microsoft. In arrivo, ci sono ulteriori collaborazioni.

L’apertura di Horizon OS a terze parti comporta anche un rebrand per lo store del sistema operativo e per l’app companion che ora si chiamano, rispettivamente, Meta Horizon Store e Meta Horizon.

Da segnalare anche un’importante apertura per gli sviluppatori con i titoli di App Lab che saranno integrati in Meta Horizon. Meta adotterà una serie di iniziative con l’obiettivo di arricchire il catalogo di software a cui è possibile accedere tramite Horizon OS anche offrendo nuovi strumenti di sviluppo per la creazione semplificata di app in grado di sfruttare la realtà mista. I prossimi mesi saranno, quindi, ricchi di novità per la divisione di Meta dedicata alla realtà virtuale e mista.

Il ruolo di Qualcomm

Per sostenere la diffusione di Horizon OS e, quindi, la realizzazione di nuovi visori da parte di aziende di terze parti sarà centrale il ruolo di Qualcomm che metterà a disposizione i chip Snapdragon come già fatto con il Meta 3 che sfrutta lo Snapdragon XR Gen 2 per offrire prestazioni elevate e nettamente superiori rispetto alla generazione precedente. La scelta dei chip Snapdragon dovrebbe rendere più semplice l’ottimizzazione tra hardware e software e, quindi, garantire ai prodotti Horizon OS la possibilità di offrire prestazioni più elevate e maggiore efficienza.