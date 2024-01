Smart TV Hisense 43", a questo prezzo l'affare è servito

Fonte foto: Hisense

Quando si parla di smart TV, tra i prodotti più interessanti sul mercato troviamo la Hisense QLED UHD 43E78HQ, un apparecchio caratterizzato da una grande qualità costruttiva, un sistema operativo semplice e intuitivo che permette di accedere facilmente a tantissime app (tra cui quelle per le piattaforme di streaming) e un pannello QLED UHD che garantisce un’ottima resa visiva.

E se a questo aggiungiamo un prezzo parecchio più basso del solito, dovuto alle offerte Amazon, trovare di meglio in questa fascia del mercato delle Smart TV è veramente difficile.

Smart TV Hisense – Schermo da 43 pollici con risoluzione 4K – Sistema operativo VIDAA 5

Smart TV Hisense: scheda tecnica

La smart TV Hisense QLED UHD 43E78HQ ha un pannello da 43 pollici con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. La TV è anche compatibile coi formati HDR, HDR10+, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il sistema operativo è VIDAA 5 e permette di scaricare diverse applicazioni dallo store digitale proprietario, tra cui quelle per i diversi servizi di streaming come: Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non manca nemmeno l’accesso alla piattaforma FAST di Hisense, VIDAA Free che permette all’utente di vedere tantissimi contenuti in streaming in maniera totalmente gratuita ma con gli annunci pubblicitari.

Per chi, invece, preferisce i classici canali in chiaro, su questa smart TV c’anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Tra le connessioni ci sono tre porte HDMI 2.0, due porte USB 2.0, una porta Ethernet, l’uscita per le cuffie, l’uscita ottica, il WiFi 5, il Bluetooth e l’ingresso ottico.

Il comparto audio è composto da due altoparlanti da 7 W e il TV compatibile anche con il DTS VIRTUAL X, una soluzione pensata per la virtualizzazione degli altoparlanti e in grado di simulare un suono tridimensionale molto simile a quello di una sala cinematografica.

Presenti come tutti gli apparecchi Hisense anche Alexa e Google Assistant, utili per accedere alle funzioni del televisore tramite comandi vocali oppure per gestire i dispositivi per la smart home presenti in casa.

Infine, torna anche su questo modello la Modalità Gaming, utile per chi utilizza questa smart TV con una console. Tra le varie funzionalità ci sono: l’Auto Low Latency Mode (che abbassa l’input lag) e il Variable Refresh Rate (che consente al televisore di adattarsi in automatico al refresh rate della console a cui è collegato).

Smart TV Hisense 43 pollici: l’offerta su Amazon

Hisense 43" QLED UHD 43E78HQ è un buon televisore che al giusto prezzo può diventare la TV ideale per moltissimi consumatori italiani, in cerca di un modello moderno e tecnicamente aggiornato, ma non molto grande.

Il prezzo di listino è di 549 euro ma con le offerte Amazon, per le prossime ore si può portare a casa questo televisore a 329 euro (-40%, – 220 euro) un’offerta molto vantaggiosa che permette di acquistare un dispositivo di buona qualità al giusto prezzo.

