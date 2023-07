Smart TV, questo è il modello 43" da comprare ora: sconto incredibile

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Hisense

Per acquistare un nuovo televisore non è necessario spendere una cifra esagerata, l’importante è scegliere il dispositivo giusto. Se non si ha un budget a sufficienza e non si è alla ricerca dell’ultima versione top di gamma con le tecnologia più avanzate, basta trovare la giusta offerta e si riescono a fare grandi affare. Esattamente quello che accade oggi su Amazon con lo smart TV Hisense QLED E78HQ da 43". Oggi è disponibile con uno sconto del 41% allo stesso prezzo del Prime Day e si risparmiano più di 200€ sul prezzo di listino. A poco più di 300€ è veramente difficile trovare di meglio e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il sistema messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Non stiamo parlando di un televisore top con tecnologie da urlo, ma l’Hisense QLED da 43" fa comunque il suo sporco lavoro. Dimensioni super compatte, ideali per chi ha poco spazio nel salotto o in cucina, design moderno e una qualità delle immagini molto elevata. Il merito è sia del pannello di ottima qualità, sia del processore prestazionale che esalta i colori e i contrasti di ogni singolo contenuto. A bordo troviamo anche il sistema operativo VIDAA 5.0, una sicurezza quando si parla di smart TV. Assicura la massima compatibilità con qualsiasi piattaforma di video streaming, comprese le varia Amazon Prime Video, Netflix e DAZN.

Hisense 43 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart TV Hisense: caratteristiche e funzionalità

Il bollino "Scelta Amazon" certifica la bontà della scelta: in questa fascia di prezzo difficilmente troverete qualcosa di meglio. Per caratteristiche e funzionalità è probabilmente il migliore o uno dei migliori che possiate trovare. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo smart TV Hisense.

Il televisore ha un pannello da 43" con risoluzione 4K UltraHD e tecnologia QLED (Quantum Dot Colour) che assicura oltre un miliardo di sfumature e colori più vividi che mai. La qualità delle immagini viene esaltata anche dall’ottimo processore e dal supporto alla tecnologia Dolby Vision. Un mix unico che rende ogni contenuto, dai film alle serie TV, speciale. Ottima anche la qualità audio grazie alla tecnologia DTS Virtual X che crea un’esperienza audio coinvolgente. Il merito è della virtualizzazione e della configurazione degli altoparlanti.

L’entertainment è assicurato dalla presenza del sistema operativo VIDAA 5.0, una sicurezza quando si tratta di televisori smart. C’è la piena compatibilità con tutte le principali piattaforme di video streaming, a partire da Amazon Prime Video, Netflix, RaiPlay, DAZN, YouTube e tante altre. Ad alcune di queste puoi accedere direttamente dal telecomando grazie alla presenza di un bottone apposito. Lo smart TV supporta anche i comandi vocali: basta premere un tasto sul telecomando ed effettuare una richiesta per lanciare un’app o per abbassare/alzare il volume.

Il televisore ha ricevuto anche la certificazione "lativù4K" che permette l’accesso a un incredibile offerta di contenuti.

Smart TV Hisense QLED da 43 pollici: prezzo e sconto Amazon

Oggi troviamo questo smart TV Hisense da 43" in offerta a un prezzo straordinario di 322€. Si tratta dello stesso prezzo del Prime Day, quando già ve l’avevamo segnalato sul nostro gruppo Telegram come uno dei migliori televisori smart in offerta. Lo sconto è del 41% e il risparmio totale supera i 200€. Inoltre, Amazon permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate da 65,80€ al mese. Per la consegna bisogna aspettare qualche giorno, mentre per il reso gratuito si hanno ben 30 giorni di tempo. Approfittatene immediatamente, a questo prezzo difficilmente troverete qualcosa di meglio.

Hisense 43 pollici