Fonte foto: GreenOak / Shutterstock

Starlink continua a crescere, ricoprendo un ruolo sempre più importante nel settore delle telecomunicazioni, con risultati che potrebbero già essere in attivo, battendo le previsioni passate degli analisti sul servizio di SpaceX, probabilmente anche grazie al nuovo piano economico lanciato di recente che sarà affiancato anche da Direct to Cell, per garantire l’accesso ai servizi di telefonia mobile tramite la rete satellitare.

Ora Starlink diventa protagonista anche sulle navi da crociera, grazie a un accordo con Carnival Corporation, la più grande compagnia di crociere al mondo che, con la sua flotta, raggiunge oltre 800 porti, garantendo trasportando tantissimi viaggiatori ogni anno. Si tratta di un settore dove il servizio satellitare può fare davvero la differenza, garantendo l’accesso a Internet ad alta velocità.

Starlink porta Internet veloce in crociera

Carnival ha lanciato, per la prima volta, il servizio di Starlink sulle sue navi da crociera nel dicembre del 2022. Nel corso degli ultimi mesi, però, l’azienda ha accelerato notevolmente l’adozione del servizio, ora disponibile su oltre 90 navi, andando così a connettere l’intera flotta, sfruttando la connettività satellitare per garantire ai viaggiatori e all’equipaggio la possibilità di accedere a Internet ad alta velocità, anche in alto mare.

Senza troppi giri di parole, Josh Weinstein, CEO di Carnival Corporation, ha definito l’arrivo di Starlink sulla flotta della sua azienda come un vero e proprio “punto di svolta per l’esperienza di connettività a bordo“. La connettività satellitare di Starlink è, quindi, disponibili sulla flotta di Costa Crociere, compagnia italiana che, da diversi anni, è parte del Gruppo Carnival e che già nell’estate del 2023 aveva annunciato l’installazione del servizio sulla prima nave della flotta.

Starlink per la nautica è disponibile per tutti

Poter accedere a Internet in alto mare è uno dei vantaggi legati all’uso di Starlink che propone un’offerta dedicata a questo scopo, Starlink per la nautica. Il servizio è in abbonamento ed è disponibile non solo per le aziende ma anche per i privati. Chi ha una barca, quindi, può installare il kit e attivare l’abbonamento per restare connesso anche lontano dalla terra ferma.

Ci sono diversi piani: Starlink garantisce una velocità fino a 220 Mbps in download e fino a 25 Mbps in upload, con una latenza inferiore ai 99 ms. La versione base del servizio costa 239 euro al mese e mette a disposizione 50 GB di traffico dati. È possibile arrivare fino a 5 TB mensili, con un costo di 4.713 euro al mese. Nelle aree interne, però, il traffico dati è illimitato. Il kit consigliato per realizzare l’impianto di connessione costa 2.873 euro.