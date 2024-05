Prezzo crollato per lo smart TV top Samsung: va comprato subito

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Amazon

Un TV completo e versatile, capace di garantire un’esperienza visiva immersiva paragonabile a quella degli smart TV OLED a un prezzo decisamente inferiore. Tutto questo, e molto di più, è offerto dal Samsung TV Serie Q80C, tra i modelli di punto del produttore sudcoreano nel segmento degli smart TV con pannello LCD LED.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Un apparecchio capace di sfruttare avanzate tecnologie di rendering per mostrare immagini luminose e realistiche, caratterizzate da colori vividi e contrasti profondi e accentuati. Discorso analogo anche per l’esperienza d’ascolto: l’audio tridimensionale di qualità cinematografica ti "avvolgerà" e ti proietterà sempre al centro della scena. Il tutto a un prezzo incredibile: l’offerta top di oggi su Amazon fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre.

Samsung TV Serie Q80C 65 pollici

Smart TV Samsung a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Sconto imperdibile e pagamento a rate a tasso zero: a queste condizioni, lo smart TV del produttore sudcoreano diventa un assoluto best buy di categoria. Il Samsung TV Serie Q80C da 65 pollici è disponibile con un ribasso del 43% sul listino: comprandolo oggi lo si paga 943,99 euro contro i 1.669,99 euro del prezzo consigliato dal produttore. Il risparmio è considerevole: il prezzo cala di oltre 760 euro.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono approfittare di un secondo vantaggio: il pagamento a rate. Scegliendo questa modalità si potrà dilazionare il pagamento in 12 rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo lo smart TV Samsung in offerta su Amazon costa 78,67 euro al mese per 12 mesi.

Samsung TV Serie Q80C 65 pollici

Samsung TV QE65Q80CATXZT scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Qualità delle immagini paragonabile a quella garantita da uno smart TV OLED; proessore a intelligenza artificiale che ottimizza le immagini "in diretta"; possibilità di controllarne le funzionalità con semplici comandi vocali. Queste, in estrema sintesi, le caratteristiche tecniche di punta dello smart TV Samsung in offerta su Amazon.

La scheda tecnica del Samsung TV Serie Q80C, d’altronde, parla chiaro. Il pannello QLED 4K sfrutta le tecnologie Direct Full Array e Real Depth Enhancer per garantire immagini realistiche come mai prima d’ora. La prima permette di visualizzare oltre un miliardo di sfumature di colori, per tonalità ricche e vivide; la seconda, invece, elabora la profondità delle immagini incrementando il contrasto in primo piano.

Un contributo fondamentale arriva ovviamente dal processore Neural Quantum 4K, che sfrutta avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare le impostazioni delle immagini in base al programma che si sta guardando, analizzando in diretta il flusso dei fotogrammi. In questo modo, lo smart TV Samsung a tasso 0 su Amazon è in grado di garantire la miglior esperienza visiva possibile indipendentemente dal programma che si sta guardando.

La piattaforma smart, dall’altro lato, consente di accedere a contenuti multimediali di ogni genere (film, serie TV e anche la vostra musica preferita) con assoluta semplicità: l’interfaccia ottimizzata e gli algoritmi messi a punto dagli ingegneri sudcoreani suggeriscono nuovi contenuti in base ai gusti personali e permettono di accedere in maniera immediata ai nostri preferiti. La compatibilità con Alexa e Google Assistente permette infine di controllare il tutto con comandi vocali, senza che sia necessario utilizzare il telecomando.

Samsung TV Serie Q80C 65 pollici