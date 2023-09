Fonte foto: Hisense

Hisense ha presentato all’IFA di Berlino i suoi ultimi modelli di laser TV dedicati agli appassionati dell’home cinema di alta qualità e ad altissima tecnologia, su formati molto grandi. Si tratta dei modelli Laser TV L9H TriChroma (da 100 e 120 pollici) e Laser TV 8K 120LX (da 120 pollici).

Hisense è uno dei marchi più attivi in questo particolarissimo mercato, tanto da avere in gamma già molti altri modelli di Laser TV come L9GE (100 e 120 pollici), L5F-A12, L5F-B12 ed L5F-D12 (da 100 e 120 pollici), L5VG (da 88 pollici).

Laser TV L9H TriChroma: caratteristiche tecniche

La nuova Hisense Laser TV L9H TriChroma (in foto) è un aggiornamento del modello L9G con risoluzione 4K già in gamma. Il nuovo dispositivo riprende il motore laser TriChroma in grado di raggiungere una luminosità di picco di 3.000 lumen.

Grazie alla sorgente di luce laser RGB a triplo colore è possibile ottenere immagini con toni naturali e luminosità uniforme, senza sbavature, in qualsiasi condizione di luce. Il nuovo Laser TV integra la funzione Smooth Motion, che evita l’effetto trascinamento, e la modalità Filmmaker, già vista in molte TV tradizionali di alta gamma, che disattiva gli effetti basati sull’AI per riprodurre il contenuto esattamente come lo ha girato il regista.

C’è anche la modalità Auto-Low Latency Mode (ALLM) per gli amanti dei videogiochi, che abbassa drasticamente la latenza quando rileva la connessione di una console di nuova generazione. La sezione audio ha una potenza di 40 watt.

Hisense Laser TV L9H TriChroma ha le connessioni WiFi, Bluetooth e Airplay 2 e porte HDMI 2.1. Trattandosi di una Laser TV, e non di un semplice proiettore laser, su questo modello troviamo il sintonizzatore digitale terrestre e satellitare (con bollino Tivùsat 4K) e un vero e proprio chipset sul quale gira un vero sistema operativo, cioè VIDAA Smart, elemento caratteristico dei TV Hisense, aggiunge tante opzioni di personalizzazione oltre al controllo vocale.

Ancora sconosciuti il prezzo e la data di arrivo sul mercato di Hisense Laser TV L9H TriChroma, ma Hisense conferma la prossima vendita anche in Italia nei formati da 100 e 120 pollici. Possiamo ipotizzare un prezzo intorno ai 5.500 euro.

Laser TV 8K 120LX: caratteristiche tecniche

Hisense Laser TV 8K 120LX è prodotto in edizione limitata, è dotato di triplo laser RGB ed è il primo Laser TV al mondo con risoluzione 8K, in grado quindi di riprodurre in modo nativo e senza interpolazione i pochissimi contenuti disponibili in questo formato.

La diagonale di riproduzione di questa Laser TV è di 120 pollici, ma grazie alla tecnologia Edge Blending Display è possibile affiancare più dispositivi per raggiungere dimensioni dell’immagine enormi. Chiaramente si tratta di uno scenario non domestico e di una tecnologia che sarà usata verosimilmente in ambito espositivo o artistico.

La parte audio è un sofisticato impianto a 4.1.2 canali, con una potenza complessiva di 60 W e compatibilità con Dolby Atmos e DTS.

Neanche di Hisense Laser TV 8K 120LX conosciamo il prezzo, ma sarà certamente altissimo.