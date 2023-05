Hisense presenta Party Rocker One: i suo primo "party speaker" in Italia

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Hisense presenta il Party Rocker One, il nuovo "party speaker" dell’azienda che garantisce una potenza di 300W e fino a 15 ore di riproduzione musicale. Si tratta di un dispositivo pensato per coniugare potenza sonora, un look moderno e una buona portabilità che consente all’utente di spostarlo a proprio piacimento.

Come tutti i party speaker, anche il Party Rocker One è focalizzato sulla semplicità di utilizzo e sulla facilità di trasporto, e garantisce una potenza sufficiente a coprire spazi abbastanza grandi. E’ anche certificato IPX4 e, di conseguenza, si può usare all’aperto senza il timore che qualche goccia di pioggia lo possa danneggiare.

Hisense Party Rocker One – Altoparlante Bluetooth 300W

Hisense Party Rocker One: scheda tecnica

Hisense Party Rocker One ha una potenza complessiva di 300W che sono erogati dai due tweeter 2,25 pollici e un subwoofer, con risposta in frequenza da 40 Hz a 20 kHz.

Presenti le funzioni Bass boost, per esaltare le basse frequenze e regolarne la riproduzione e il Vocal Fader, funzione sviluppata appositamente per il karaoke che permette di ridurre il suono delle voci nella sorgente stereo. Non mancano nemmeno i controlli per i vari canali in input, con la possibilità di gestire il volume dei singoli ingressi.

Disponibile anche la modalità effetti sonori con diversi equalizzatori integrati, differenziati per genere musicale: rock, jazz, samba, pop e così via.

Hisense Party Rocker ha anche la funzione TWS (True Wireless Stero) che permette di collegare allo speaker fino a due dispositivi, garantendo comunque una discreta resa sonora.

Tra le connessioni troviamo il Bluetooth 5.0, l’ingresso e l’uscita AUX, gli ingressi jack per i microfoni e le chitarre, la porta USB per riprodurre musica nei formati WAV, WMA e MP3 e da utilizzare per gli aggiornamenti del firmware.

Naturalmente l’Hisense Party Rocker One può essere utilizzato a batteria oppure collegato alla rete elettrica. Nel primo caso ha a disposizione 4 accumulatori da 2.500 mAh che, stando alle dichiarazioni dell’azienda, promettono fino a 15 ore di riproduzione musicale con una singola carica.

Per ciò che riguarda i controlli e l’utilizzo del dispositivo, l’utente può usare il pannello frontale con i tasti per la selezione delle varie modalità di utilizzo, il caricatore wireless per lo smartphone, il display led e il selettore per gli effetti di luce. Questo pannello è certificato IPX4 ed è, quindi, resistente agli spruzzi d’acqua. Ottimo per i party a bordo piscina.

Infine, le dimensioni: questo speaker misura 26x30x55 centimetri e pesa 11,92 kg, cioè quanto una cassetta di bottiglie d’acqua da 2 litri.

Hisense Party Rocker One: quanto costa

Hisense Party Rocker One è già disponibile per l’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda, su Amazon e su tutti i principali e-commerce al prezzo consigliato di 279 euro.

Hisense Party Rocker One – Altoparlante Bluetooth 300W