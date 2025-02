Holland, tutto sul nuovo thriller con Nicole Kidman

Fonte foto: Prime Video

Holland, Michigan: il miglior posto sulla faccia della Terra. Così almeno viene descritto questo luogo idilliaco nel trailer di Holland, il nuovo film Original in uscita fra poche settimane su Prime Video. Nel video diffuso in questi giorni dalla piattaforma Nicole Kidman, che interpreta la protagonista, descrive la sua vita semplice, felice, semplicemente perfetta. Ma, come è facile indovinare, le cose non sono esattamente come sembrano, e questo film thriller non ci metterà molto a far crollare rovinosamente la bella facciata.

La trama e il trailer di Holland

Nella trama Nancy Vandergroot (interpretata da Nicole Kidman) è un’insegnante e casalinga nell’idilliaca Holland, la "città dei tulipani" in Michigan. Con il marito, uno stimato pilastro della comunità (che ha il volto di Matthew Macfadyen) e il figlio (interpretato da Jude Hill), Nancy conduce una vita apparentemente perfetta.

Ma così non è. Insieme al suo affabile collega (interpretato da Gael García Bernal), Nancy inizia a nutrire sospetti su un segreto e precipita in una spirale oscura che le confermerà che niente nella sua vita è davvero come sembra.

Il cast e le prime foto di Holland

Diretto da Mimi Cave e scritto da Andrew Sodroski, il film Holland è prodotto da Kate Churchill, Peter Dealbert, Nicole Kidman e Per Saari.

Il progetto di questo film esiste da diversi anni. Nel 2013 come protagonisti erano stati annunciati Naomi Watts e Bryan Cranston, con Errol Morris alla regia. La produzione sarebbe dovuta iniziare nell’aprile dello stesso anno, ma alla fine il progetto è stato accantonato e non se ne è fatto più nulla.

Ciò ha permesso ad Amazon Studios di acquisire i diritti del film già nel 2016, dando infine inizio alla produzione nel 2022 con un cast e una crew completamente rinnovati.

Dunque, nel cast di Holland ci sono i già citati Nicole Kidman, Matthew Macfadyen, Jude Hill e Gael García Bernal. Tra gli interpreti figurano anche Rachel Sennott, Lennon Parham, Isaac Krasner, Jeff Pope e Jacob Moran.

Suburbia has its secrets. HOLLAND, starring Nicole Kidman, Gael García Bernal, Matthew Macfadyen, and directed by Mimi Cave. Coming to Prime Video March 27. pic.twitter.com/XU05wDcJp4 — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) February 18, 2025

Quando esce il film Holland in streaming

Holland, che dura 108 minuti, sarà disponibile in tutto il mondo su Prime Video dal 27 marzo 2025. Il film inoltre sarà presentato in anteprima il 9 marzo 2025 al South by Southwest Festival.

Poster for 'Holland' starring Nicole Kidman pic.twitter.com/BU3tULW4gU — Film & TV Shows (@CinephileCentre) February 25, 2025