Honor, lo smartphone top crolla di prezzo: va comprato oggi

Lo smartphone premium di Honor è disponibile in offerta con uno sconto di quasi 350 euro e lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero. Teleobiettivo da 200 megapixel e batteria infinita.

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Quando si pensa a uno smartphone top, il primo pensiero va all’iPhone o alla famiglia Galaxy S di Samsung. In questo 2025, però, c’è un altro smartphone che sta facendo molto parlare di sé sia per le caratteristiche tecniche sia per la qualità incredibile del comparto fotografico. Si tratta dell’Honor Magic7 Pro, un telefono che non ha nulla da invidiare a quelli dei brand più rinomati. Un telefono completo, che assicura prestazioni uniche e dotato di tante funzioni interessanti basate sull’intelligenza artificiale. Oltre a tutto questo, da oggi lo trovi anche a un prezzo incredibile. Il merito è dello sconto del 27% disponibile su Amazon che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Non solo: hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Condizioni che puoi trovare solo su Amazon.

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

L’Honor Magic7 Pro è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. Basato sul processore di ultima generazione Snapdragon 8 Elite, ha ben 12 gigabyte di RAM e supporta qualsiasi tipologia di applicazione. La caratteristica più interessante, però, resta il sistema di fotocamere. Nella parte posteriore, infatti, trovi ben tre fotocamere professionali, tra cui il teleobiettivo da ben 200 megapixel. Un unicum sul mercato e che lo rende uno dei migliori cameraphone (se non il migliore) sul mercato. Un’occasione che non devi farti scappare: approfitta subito di questa offerta speciale.

Honor Magic7 Pro

Honor Magic7 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo dell’Honor Magic7 Pro scende al minimo storico di questi ultimi mesi. Lo smartphone del colosso cinese è disponibile a 952,09 euro grazie allo sconto del 27% e risparmi quasi 350 euro su quello di listino. Il prezzo è sicuramente elevato, ma si tratta realmente di uno dei migliori smartphone Android disponibili sul mercato in questo momento. Per alleggerire l’esborso, hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate da 79,35 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Inoltre, per chi lo acquista oggi c’è anche l’abbonamento gratuito ad Audible per 60 giorni, la piattaforma di Amazon dedicata agli audolibri e alle serie podcast in esclusiva.

Lo smartphone è già disponibile per essere spedito e per la consegna devi aspettare veramente pochi giorni. Come per la maggior parte dei dispositivi venduti e spediti da Amazon, il periodo per il reso gratuito è di quattordici giorni.

Honor Magic7 Pro

Honor Magic7 Pro: le caratteristiche tecniche

L’Honor Magic7 Pro è il classico smartphone che non scende a compromessi. Puoi farci veramente di tutto ed è quasi banale chiamarlo semplicemente telefono. È uno smartphone con cui puoi anche lavorare mentre sei in viaggio grazie a un display da ben 6,8 pollici con risoluzione FHD e un refresh rate adattivo fino a 120 Hz che lo rende molto fluido nell’utilizzo di tutti i giorni. Ottima anche la luminosità che raggiunge un picco di 5000nit. Grazie alle funzioni di intelligenza artificiale non affatica la vista. Il display filtra la luce blu nociva e riduce l’affaticamento oculare. Le prestazioni sono eccezionali grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Elite supportato da 12 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna.

Il punto forte del telefono resta il comparto fotografico, e non potrebbe essere altrimenti. Per l’Honor Magic7 Pro il colosso cinese ha fatto le cose in grande. Nella parte posteriore è presente uno dei migliori sistemi fotografici disponibili sul mercato. Si parte da un sensore principale con stabilizzazione ottica dell’immagine da 50 megapixel e si passa a un teleobiettivo da ben 200 megapixel con zoom ottico 3x e zoom digitale 100x con una perdita della qualità praticamente nulla. Per chiudere un obiettivo ultragrandangolare sempre da 50 megapixel. Nella parte frontale hai una fotocamera per i selfie da 50 megapixel, supportato da una sensore di profondità 3D per lo sblocco facciale. A tutto questo bisogna aggiungere il supporto dell’intelligenza artificiale che rende ogni scatto e ogni video ancora più naturale e con colori ancora più vividi. Insomma, un vero cameraphone.

Non manca una super batteria da 5270 mAh con ricarica rapida SuperCharge da 100 W e ricarica wireless da 80 W. Honor ha dotato la batteria di un chip ad hoc protegge la salute della batteria. Chiudiamo con Honor AI, il sistema di intelligenza artificiale che pervade lo smartphone e mette a disposizione tanti strumenti utili nella vita di tutti i giorni. Gratuiti e molto utili. Insomma, uno smartphone premium senza punti deboli.

Honor Magic7 Pro