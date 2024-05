Honor 200 e Honor 200 Pro ufficiali in Cina: schede tecniche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato ufficialmente i nuovi Honor 200 e Honor 200 Pro (in foto), due nuovi smartphone di fascia medio alta che, per il momento, rimangono esclusiva per i consumatori cinesi, anche se il colosso della tecnologia ha già confermato l’arrivo in versione global con un evento esclusivo fissato al prossimo 12 giugno a Parigi.

Parliamo di due prodotti molto interessanti, con schede tecniche piuttosto simili dove spiccano gli ottimi processori Qualcomm e un buon comparto fotografico arricchito da diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che intervengono per migliorare le foto scattate. Oltre a questo non mancano schermi OLED e batterie molto capienti con ricarica rapidissima, per non uscire mai di casa senza il proprio device.

Honor 200 Pro: scheda tecnica e prezzi

Il nuovo Honor 200 Pro ha uno schermo OLED che misura 6.78 pollici, ha una risoluzione 1.224×2.700 pixel, refresh rate variabile fino 120 Hz e luminosità di picco di 4.000 nit. Il processore scelto da Honor è un Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 a cui si affiancano 12/16 GB di RAM e fino a 1 TB di memoria interna.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom 2.5x da 50 MP con OIS. La fotocamera frontale è da 50 MP.

L’azienda cinese ha confermato diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che permettono all’utente di sfruttare pienamente le fotocamere del dispositivo per scatti sempre ottimali in qualsiasi condizione di luce.

Tra le opzioni di connettività abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.4, l’USB-C, il chip per l’NFC, il sensore a infrarossi e le varie tecnologie per la geolocalizzazione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh con ricarica via cavo da 100 W, ricarica wireless da 66 W e ricarica inversa. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 8.0.

Presente anche la certificazione IP55, che attesta la resistenza di questo smartphone alla polvere e all’acqua anche in caso di getti provenienti da qualsiasi direzione.

Honoe 200 Pro al momento è disponibile solo in Cina in quattro colorazioni Nero, Bianco, Rosa e Verde al prezzo consigliato di

Honor 200 Pro – 12/256 GB: 3.499 yuan (445,33 euro)

Honor 200 Pro – 12/512 GB: 3.799 yuan (483,51euro)

Honor 200 Pro – 16/512 GB: 3.999 yuan (508,97 euro)

Honor 200 Pro – 16 GB/1 TB: 4.499 yuan (572,60 euro)

Honor 200: scheda tecnica e prezzi

Anche Honor 200 ha lo stesso display già visto sul modello Pro, un OLED da 6.7 pollici, con risoluzione 1.200×2.664 pixel, frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e luminosità di picco di 4.000 nit.

Cambia, però, il processore è stavolta l’azienda cinese ha optato per un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 con 12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

Simile all’altro modello anche le fotocamere con la principale da 50 MP (anche se cambia il sensore) con PDAF e OIS, una ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo con zoom 2.5x da 50 MP con OIS. La selfiecamera è di nuovo da 50 MP. Presenti anche stavolta le funzionalità AI che migliorano le foto scattare dall’utente.

Tra le connessioni ci sono il 5G, il WiFi 6E, il Bluetooth 5.4, l’NFC, l’USB-C, il sensore a infrarossi e le diverse opzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti.

La batteria è di nuovo da 5.200 mAh ma solo con ricarica rapida da 100 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente MagicOS 8.0.

Anche Honor 200 è esclusiva del mercato cinese, dove può essere acquistato nei colori Nero, Bianco, Azzurro e Rosa. Il prezzo suggerito è di