Cosa sappiamo di Honor 300 e Honor 300 Pro

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha aperto ufficialmente i preordini per i nuovi Honor 300 e Honor 300 Pro, due smartphone di fascia media e medio-alta in arrivo prossimamente in Cina

Fonte foto: Honor

Honor ha aperto ufficialmente i preordini dei nuovi Honor 300 (in foto) e Honor 300 Pro, destinati al momento solo ai consumatori cinesi.

Poche le certezze al riguardo ma, dalle poche specifiche tecniche trapelate dalle schede per la prenotazione del proprio device, sono emersi alcuni particolari molto interessanti che, seppur parziali, confermano che questi due smartphone vanno a posizionarsi direttamente nella fascia media e medio-alta del mercato.

Da quello che sappiamo, comunque, sono più che evidenti alcune affinità nel design e nella qualità dell’hardware già viste sui precedenti Honor 200 e Honor 200 Pro.

Honor 300, cosa sappiamo

Da quello che sappiamo il nuovo Honor 300 avrà uno schermo OLED da 6.78 pollici con risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz.

Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon della serie 7 anche se ancora non ci sono conferme ufficiali sul modello. A questo dovrebbero affiancarsi 8 o 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna.

Sconosciute le informazioni sul comparto fotografico anche se dalle foto ufficiali si possono vedere due sensori posteriori che potrebbero essere simili a quelli visti sull’Honor 200 con quello principale da 50 MP con autofocus veloce PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e uno ultra-grandangolare da 12 MP. Due anche i sensori frontali, con le indiscrezioni che parlano di una selfiecamera da 50 MP e un sensore da 2 MP per la profondità.

Sconosciute anche le informazioni sulle connessioni ma trattandosi di un mid-range è lecito ipotizzare la presenza del 5G, del WiFi 6E, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C, il sensore a infrarossi e le varie opzioni per la geolocalizzazione satellitare.

Ignota la capacità della batteria, ma dovrebbe esserci la ricarica cablata a 100 W e quella wireless. Infine, il dispositivo arriverà sicuramente sul mercato con Android 15 e interfaccia utente MagicOS 9.

Sconosciuto, ovviamente, il prezzo e l’arrivo sul mercato, ma sappiamo che sarà disponibile nelle colorazioni nero, verde acqua/azzurro, bianco, grigio e viola

Honor 300 Pro, prime informazioni

Anche Honor 300 Pro avrà un display OLED con risoluzione 1,5k e refresh rate a 120 Hz.

Per questo modello il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con 12 o 16 GB di RAM (probabilmente anche 24 GB ma solo in Cina) e fino a 512 GB di memoria interna.

Per quanto riguarda le fotocamere, se questo device è probabile che ci siano gli stessi sensori del modello non Pro con un sensore principale da 50 MP con PDAF e OIS, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP a cui si aggiunge anche un teleobiettivo periscopico con zoom 2,5x da 50 MP con PDAF e OIS. Più che probabile anche in questo caso doppi sensori frontali da 50 MP e 2 MP.

Nessuna info sulle connessioni ma conoscendo il presunto chip in dotazione possiamo ipotizzare la presenza del 5G, del WiFi 7, del Bluetooth 5.4, dell’USB–C e dei diversi sistemi per il rilevamento della posizione. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC e il sensore a infrarossi.

Anche qui, nessuna informazione sulla batteria ma anche questo modello dovrebbe avere la ricarica cablata da 100 W e la ricarica wireless. Infine, il sistema operativo sarà sempre Android 15 con interfaccia MagicOS 9.

Nessuna indicazione sul prezzo, ma sappiamo che il device sarà disponibile nei colori nero, verde acqua/azzurro e bianco.