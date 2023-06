Honor 90 Lite ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo

HONOR porta in Italia il nuovo mid-range HONOR 90 Lite: ecco le caratteristiche tecniche complete, il prezzo e la promozione prevista per il lancio dello smartphone

Honor rinnova la sua gamma di smartphone in Italia con il lancio di un nuovo mid-range: Honor 90 Lite. Si tratta di un dispositivo completo, senza reali punti deboli, che punta a conquistare il mercato puntando su un buon rapporto qualità/prezzo oltre che su un design molto curato. Lo smartphone è disponibile da subito sul mercato italiano con l’obiettivo di arricchire la sempre più nutrita famiglia di dispositivi di casa Honor.

Honor 90 Lite: caratteristiche tecniche

Il nuovo Honor 90 Lite ha un display LCD da 6,7 pollici con risoluzione di 2.388×1.080 pixel e refresh rate di 90 Hz. Il pannello è dotato di un foro per la fotocamera anteriore, posizionato centralmente. Il chip di questo smartphone è il MediaTek Dimensity 6020, che altro non è se non il già noto Dimensity 900 del 2020 realizzato con processo produttivo a 7 nm, già utilizzato da diversi altri brand oltre che dalla stessa Honor per modelli di fascia media. Il chip integra il modem 5G.

Sul mercato italiano, Honor 90 Lite è atteso in un’unica configurazione: lo smartphone può contare su 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Al momento, non sono previste altre combinazioni di RAM e storage. Da notare anche la presenza di una batteria da 4.500 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica rapida da 35W. Lo smartphone è Dual SIM (con due slot per Nano SIM) e ha il chip NFC per i pagamenti e il sensore di impronte digitali posizionato lateralmente.

Il comparto fotografico del nuovo mid-range di Honor è composto da una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 100 Megapixel, con apertura f/1.9, ed è affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 5 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per le macro. La fotocamera anteriore è da 16 Megapixel. Lo smartphone ha anche un sensore di prossimità virtuale, una soluzione già adottata da diversi Xiaomi e Samsung di fascia media recenti.

Honor 90 Lite ha dimensioni pari a 162,9×74,5×7,5 mm e un peso di appena 179 grammi. Sul mercato italiano sono attese tre colori: Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black. Il sistema operativo è Android 13 con MagicOS 7.1.

Honor 90 Lite: prezzo e disponibilità

Il nuovo Honor 90 Lite è disponibile da subito in Italia, con consegne che partiranno dalla fine del mese di giugno. Il prezzo di listino è di 299,90 euro. Per la fase di lancio, Honor ha predisposto una promozione sul suo sito ufficiale con la possibilità di aggiungere allo smartphone, senza costi aggiuntivi, la smartband Honor Band 7 oppure le cuffie Honor Earbuds X5.