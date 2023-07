Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Disponibili ufficialmente anche per il mercato italiano i nuovi Honor 90 e Honor 90 Lite. Due smartphone molto interessanti che condividono alcuni dettagli del design ma differiscono, ovviamente, per una scheda tecnica radicalmente diversa, con la versione classica che punta tutto su un comparto fotografico di buon livello e su un processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, mentre il modello Lite ha prestazioni più modeste (ma comunque molto interessanti) con un sensore fotografico da 100 MP e un chip MediaTek Dimensity 6020.

Honor 90: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Honor 90 ha un display OLED da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore scelto dall’azienda cinese è un Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, versione overclockata del chip classico, a cui si affiancano due tagli di memoria con 8/256 GB e 12/512 GB.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 200 MP (f/1.9) uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2,2) e uno per la profondità da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è da 50 MP (f/2.4). Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Presente anche il chip per l’NFC, indispensabile per i pagamenti contactless e per leggere le schede elettroniche.

La batteria in dotazione è da 5.000 mAh, con HONOR SuperCharge da 66 W (non incluso nella confezione). Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria Magic OS 7.1.

Honor 90 è già in vendita sul sito ufficiale (ma non ancora su Amazon) nelle colorazioni: Diamond Silver, Emerald Green, Peacock Blue e Midnight Black. In occasione del lancio sul mercato europeo sul sito ufficiale è attiva una promo (valida dal 6 al 31 luglio) che, oltre allo smartphone include anche la Cover TPU, il caricatore HONOR SuperCharge da 66W e la protezione schermo per 6 mesi. Il prezzo suggerito è di:

Honor 90 – 8/256 GB: 449,90 euro

Honor 90 – 12/512GB: 599,90 euro.

Honor 90 Lite: scheda tecnica e prezzo

Honor 90 Lite ha un display LCD LTPS da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate variabile fino a 90 Hz. In questo caso il processore scelto da Honor è un MediaTek Dimensity 6020 a cui si affianca un solo taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 100 MP (f/1.9), uno ultra-grandangolare da 5 MP (f/2.2) e sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2.4). La selfiecamera, invece, è da 16 MP (f/2.45). Tra le connessioni abbiamo il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.3, l’NFC, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria stavolta scende a 4.500 mAh con ricarica cablata a 35 W. Infine il sistema operativo è sempre Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.1.

Honor 90 Lite 5G è già disponibile sul sito ufficiale e su Amazon nelle colorazioni: Cyan Lake, Titanium Silver e Midnight Black. Il prezzo suggerito è di 299,90 euro in bundle con gli auricolari Honor Earbuds X5 oppure con lo smartwatch Honor Band 7 nella finitura Coral Pink.