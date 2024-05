Honor Magic6 Lite, sconto esagerato e prezzo al minimo storico: occasione unica

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se c’è un’azienda che in questi anni è stata in grado di rilanciarsi nel settore degli smartphone, è sicuramente Honor. Il produttore cinese ha sofferto negli anni precedenti il ban subito da Huawei (di cui faceva parte), ma da oramai un po’ di tempo è tornata a essere protagonista nel settore della telefonia mobile. E lo ha fatto con la filosofia che l’ha sempre contraddistinta: smartphone con ottime caratteristiche a un prezzo più basso rispetto alla media. Rientra in questa categoria l’Honor Magic6 Lite, telefono medio di gamma che oggi trovi su Amazon in offerta al minimo storico e diventa un vero best-buy. Una promo da non farsi scappare per un dispositivo che riserva grosse sorprese.

Infatti, è dotato di una scheda tecnica di tutto rispetto. A partire da uno schermo di grandi dimensioni e con una luminosità elevatissima. Ma non finisce qui. Assicura ottime prestazioni e nella parte posteriore trovi un comparto fotografico da top di gamma, caratterizzato da un sensore principale da ben 108 megapixel. E grazie alla batteria da 5300mAh arrivi a fine giornata senza troppi problemi e riesci a coprire anche più giorni. Un telefono super versatile e che oggi trovi a un prezzo mai visto prima.

Offerta incredibile per l’Honor Magic6 Lite. Oggi lo trovi a un prezzo di 299,90 euro con uno sconto del 25% rispetto a quello di listino. Il risparmio è di ben 100 euro e si tratta anche del minimo storico sul sito di e-commerce. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per effettuare il reso gratuito hai 14 giorni di tempo, come da nuove direttive del sito di e-commerce. Puoi scegliere tra tre diverse colorazioni.

Uno smartphone che non ha paura di essere paragonato a quelli della stessa fascia di prezzo. Anzi. L’Honor Magic 6 Lite è uno smartphone versatile e funzionale, adatto a qualsiasi utilizzo. Il merito è di una scheda tecnica molto equilibrata con componenti di ultima generazione.

A partire da un display da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K (leggermente superiore al FullHD) che assicura immagini nitidi e colori vividi. La luminosità raggiunge un picco di 1200 nit che permette di vedere lo schermo anche sotto la luce diretta del sole. Una particolarità del display è la sua resistenza: è dotato di una protezione da rimbalzo a 360 gradi che evita la rottura in caso di cadute da un’altezza media. Sotto la scocca trovi l’ottimo processore Snapdragon 6 Gen 1 con a supporto ben 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Notevole il comparto fotografico. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con obiettivo principale da 108 megapixel, supportato da un obiettivo grandangolare da 5 megapixel e da un sensore macro da 2 megapixel. Una soluzione completa che ti permette di scattare ottime foto e di registrare video sia da vicino che da lontano. La fotocamera frontale, invece, è da 16 megapixel. Dotata anche di uno zoom 3x lossless. Non manca l’aiuto dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità degli scatti.

A bordo è presente una super batteria da 5300mAh che ti accompagna fino a fine giornata senza troppi problemi e con un utilizzo normale riesci a coprire anche quarantotto ore. La batteria assicura anche una vita prolungata: dopo 1000 cicli di carica e scarica, il livello della salute resta superiore all’80%.

