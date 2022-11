Honor Magic Vs ufficiale: caratteristiche e prezzo

Presentato ufficialmente, in Cina, il nuovo smartphone pieghevole Honor Vs. Si tratta di una versione leggermente rivista e migliorata di Honor V, un foldable che non ha mai varcato i confini cinesi. Il nuovo modello, invece, quasi certamente arriverà in Europa e molto probabilmente anche in Italia.

Il design di questo telefono pieghevole è a libretto e le finiture sono molto buone grazie alla scocca in vetro, al rivestimento in pelle vegana, alla presenza del pennino e ad una nuova cerniera più robusta. La sfida a Samsung Galaxy Z Fold4, quindi, si fa adesso davvero concreta.

Honor Magic Vs: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per il nuovo smartphone pieghevole Honor Magic Vs è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 8/12GB di RAM e 256/512 GB di storage. C’è anche una versione speciale, denominata Zhizhen Edition con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria di archiviazione ma riservata al solo mercato cinese.

Il display esterno è di tipo OLED, compatibile con l’HDR10+ e misura 6,45 pollici, ha una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, la luminosità di picco è di 1.200 nit. Il pannello interno, invece, è un OLED pieghevole da 7,9 pollici, compatibile con l’HDR10+, ha una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, luminosità di picco di 800 nit e supporto per il pennino con latenza di 2 millisecondi, praticamente lo schermo è immediatamente reattivo al tocco della penna sullo schermo.

Sul retro del telefono sono stati collocati tre sensori fotografici: la fotocamera principale Sony IMX800 da 54 MP (purtroppo senza lo stabilizzatore ottico OIS), un teleobiettivo da 8 MP con zoom ottico 3X e una terza fotocamera ultra grandangolare da 50 MP. Le fotocamere selfie sono due, entrambe da 16 MP: una collocata sul display esterno e l’altra sul display interno.

La cerniera + stata riprogettata e ora ha 4 parti, senza ingranaggi, per consentire aperture e chiusure fluide e il meccanismo è certificato TUV Rheinland con la garanzia di un massimo di 400.000 aperture.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica rapida è da 66W mentre la ricarica inversa è da 5W.

Honor Magic Vs: prezzi e disponibilità

Honor Magic Vs è attualmente in pre-ordine in Cina con consegna a partire dal 30 novembre. Sebbene durante la presentazione ufficiale non sia stato accennato, vi è però la concreta possibilità che entro la prima metà del 2023 varchi i confini del Paese di Mezzo per arrivare anche su altri mercati, inclusa l’Italia.

Nel frattempo, ecco i prezzi cinesi: