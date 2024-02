Honor MagicWatch 2, un ottimo smartwatch in super offerta

Fonte foto: Amazon

Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch molto interessante, realizzato con materiali di pregio e ricco di funzionalità per lo sport e per il monitoraggio dei parametri vitali. Semplice da usare e resistente, è il dispositivo perfetto da indossare tutti i giorni e da usare come estensione del nostro smartphone.

Grazie alle offerte Amazon, tra l’altro, è disponibile a un prezzo poco sopra i 100 euro, uno sconto interessante che può aiutare gli indecisi nell’acquisto.

Honor MagicWatch 2– Display AMOLED 1,39 pollici – Sistema operativo LiteOS

Honor MagicWatch 2: scheda tecnica

Honor MagicWatch 2 ha un display AMOLED circolare da 1,39 pollici e con risoluzione 454×454 pixel e funzione Always-On.

In questa versione la cassa è da 46 mm, realizzata in acciaio inossidabile 316L, generalmente utilizzato nell’industria aerospaziale, che garantisce una grande resistenza agli urti e un peso davvero trascurabile. Il cinturino, invece, è in silicone.

Il processore è un Huawei Kirin A1 con 32 MB di RAM e 4 GB di spazio per l’archiviazione. Il sistema operativo è LiteOS (sviluppato da Huawei) e consente di accedere allo store proprietario con parecchie applicazioni, pronte a espandere notevolmente le possibilità di questo dispositivo.

Tra le funzionalità per il monitoraggio dei parametri vitali ci sono quelle per rilevare la frequenza cardiaca e i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2). Oltre a questo c’è anche il rilevamento dei livelli di stress (chiamata modalità TruRelax) e la qualità sonno (chiamata modalità TruSleep).

Molte le impostazioni per gli sportivi con la possibilità di tenere sotto controllo i progressi in 15 diverse attività diverse. Spicca sicuramente la grande attenzione per la corsa, con 13 programmi specifici di allenamento che, grazie al GPS integrato, forniscono dati estremamente precisi anche sui percorsi, anche senza uno smartphone al seguito. Honor MagicWatch 2 può essere utilizzato anche per il nuoto e gli sport acquatici visto che è resistente fino a 5 ATM.

Da segnalare anche la presenza di un assistente virtuale che aiuta l’utente a migliorare le proprie performance sportive, analizzando i dati registrati e fornendo consigli per ottenere il massimo dagli allenamenti.

Collegando lo smartwatch al proprio telefono tramite il Bluetooth 5.0, si può accedere all’app Huawei Health, che organizza i dati raccolti tenendoli sempre a portata di mano.

Oltre a questo, ci sono anche tutte le funzionalità più classiche per un orologio smart come la gestione delle notifiche del telefono, i controlli per la riproduzione dei contenuti musicali e le chiamate con microfono e altoparlante integrati.

L’autonomia dichiarata è di circa 10/14 giorni in modalità normale senza il GPS. Attivando la geolocalizzazione si scende a circa 30 ore.

Honor MagicWatch 2: l’offerta su Amazon

Honor MagicWatch 2 è uno smartwatch molto efficiente, ottimo per chi ha bisogno di un sistema semplice e completo per il monitoraggio dei parametri vitali e per l’attività sportiva a livello amatoriale.

Il prezzo di listino è di 179,99 euro ma con gli sconti Amazon si scende a 110 euro (-39%, –69,99 euro) un’ottima offerta che può fare la differenza

