Honor MagicWatch 2 a un prezzo mai visto prima: l’offerta è straordinaria

L’offerta è talmente allettante e straordinaria che farsela scappare sarebbe un errore clamoroso. Stiamo parlando del super sconto disponibile per l’Honor MagicWatch 2, orologio smart top di gamma del colosso cinese protagonista dell’offerta di cui ti parliamo oggi. Su Amazon, infatti, è disponibile con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico: oltre a quello fisso del 39% è presente anche un coupon in pagina che ti fa risparmiare altri 10 euro. Praticamente è come se lo paghi la metà.

Lo smartwatch di Honor è un ottimo wearable con un rapporto qualità-prezzo mai visto prima. Ha tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo tipo: sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, funzionalità avanzate per gli amanti dello sport e un design moderno e adatto alla vita di tutti i giorni. Inoltre, ha una batteria con un’autonomia che supera i 15 giorni. Insomma, un orologio smart versatile e pensato appositamente per te.

Honor MagicWatch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Una delle promo top di oggi per cominciare nel migliore dei modi il weekend. Oggi trovi l’Honor MagicWatch 2 in offerta con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. Oggi lo trovi su Amazon a un prezzo di 99 euro, che si compone di uno sconto fisso del 39% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. La spedizione viene curata da Amazon e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per fare il reso hai come sempre trenta giorni di tempo.

Honor MagicWatch 2: funzionalità e caratteristiche

Uno smartwatch che ti sorprende ogni giorno di più. Quando si valuta l’acquisto di un nuovo orologio, quasi nessuno pensa all’Honor MagicWatch 2, commettendo, in realtà, un grosso errore. Si tratta, infatti, di un wearable completo, versatile, adatto sia per la vita di tutti i giorni sia per chi ama fare sport o tenere sotto controllo i propri parametri vitali. E soprattutto oggi lo trovi a un prezzo mai visto prima che lo fa diventare immediatamente un best buy.

L’Honor MagicWatch 2 ha un design raffinato che ricorda molto un orologio analogico: quadrante circolare con uno schermo touch molto luminoso. Puoi anche personalizzare il quadrante scegliendo tra le tante watch faces messe a disposizione da Honor. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile e assicura un’ottima resistenza e un peso contenuto.

Per gli amanti del fitness, hai a disposizione una quindicina di sport tra cui scegliere: corsa, escursioni all’aperto, ciclismo e anche nuoto, essendo l’orologio impermeabile. Durante l’allenamento hai anche una guida vocale che ti offre utili consigli su come migliorare la performance e ti tiene aggiornato con i dati in tempo reale. Non manca un chip GPS che recupera la tua posizione in poco tempo e in maniera molto precisa e se ami le escursioni in montagna c’è anche l’altimetro.

Sotto la cassa sono presenti anche dei sensori che ti aiutano a tenere sotto controllo la salute. La frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue vengono monitorati in tempo reale ventiquattro ore su ventiquattro. Molto utili anche le funzioni TruRelax e TruSleep che ti segnalano se sei troppo stressato e ti forniscono un report completo sul riposo notturno.

Chiudiamo con la batteria che assicura un’autonomia fino a due settimane con un utilizzo normale.

