Lanciato in Cina a inizio luglio con il nome di Honor Pad X8 Pro, arrivato in Italia pochi giorni dopo con il nome di Honor Pad X9, oggi il tablet dell’ex sub-brand di Huawei è finalmente disponibile con uno sconto veramente corposo, che trasforma questo ottimo dispositivo in un vero e proprio best buy.

Modello di fascia media, ma con dettagli "premium" come lo schermo 2K e la scocca in alluminio, Honor Pad X9 è il terzo tablet portato dal marchio in Italia, dopo Honor Pad 8 e Honor Pad X8. Ma rispetto a questi due modelli l’ultimo arrivano è ben più performante e, di conseguenza, anche più costoso. Con l’offerta Amazon, però, diventa un vero affare.

Honor Pad X9 – Tablet 11,5 pollici – Schermo 2K – Versione 4/128 GB

Honor Pad X9: caratteristiche tecniche

Honor Pad X9 è un tablet da 11,5 pollici, con schermo LCD IPS a 120 Hz caratterizzato da una risoluzione di ben 2.000×1.200 pixel, cioè 2K. I tablet con risoluzione simile, al momento, si contano sulle dita d’una mano. Ha anche ben 6 altoparlanti, a conferma del fatto che Honor Pad X9 può diventare il vostro tablet da divano ideale, con il quale vedere Netflix, Prime Video, Disney+ o le partite su DAZN.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 685, chip usatissimo in fascia media quest’anno perché ha potenza sufficiente per tutte le attività tipiche dell’utente casalingo ma ha consumi molto bassi.

Consumi che, abbinati alla buona batteria da 7.250 mAh di capacità, garantiscono un’abbondante autonomia anche in caso di uso intensivo. La ricarica, invece, è a 22,5 Watt di potenza.

La memoria RAM disponibile per le app è pari a 4 GB, mentre lo spazio di archiviazione è da 128 GB. Entrambi valori tipici per la fascia di mercato.

Due le fotocamere, entrambe da 5MP, una anteriore e l’altra posteriore. Quella anteriore è posizionata in un lato lungo della cornice, quindi è molto comoda per fare le videochiamate (il tablet si può tenere in posizione orizzontale).

Honor Pad X9 è pensato per un utilizzo in casa o in ufficio, motivo per cui non ha modem per la connessione alle reti telefoniche cellulari. Ha però il WiFi 5 e il Bluetooth 5.1.

Il sistema operativo è Android 13, personalizzato dall’interfaccia MagicOS 7.1 di Honor, e un’altra funzione "premium" disponibile su questo tablet è Honor Connect: è possibile far lavorare Honor Pad X9 insieme ad uno smartphone e ad un laptop di Honor, lavorando in multischermo e proiettando il contenuto dello schermo del tablet sul display del computer portatile (fino a tre app contemporaneamente.

Honor Pad X9: l’offerta Amazon

Honor Pad X9 ha un prezzo di listino di 249,90 euro: né troppo, né troppo poco considerando le caratteristiche tecniche ma, forse, non alla portata di tutti. Per questo, sarà gradita a molti l’offerta oggi in corso su Amazon, che porta il prezzo di Honor Pad X9 a 199,90 euro (-50 euro, -20%).

A questo prezzo Honor Pad X9 va preso subito, perché è un dispositivo realizzato con componenti di qualità e che è più che valido per l’intrattenimento e un po’ di smart working a casa, specialmente se si possiede già uno degli ottimi laptop prodotti da Honor.

