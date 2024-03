Honor Pad X9 è un tablet low-cost, ottimo per l’utilizzo quotidiano e per chi ha bisogno di un device semplice, affidabile e robusto da acquistare al giusto prezzo

Fonte foto: Honor

Il tablet, facendo eccezione per i casi specifici in ambito business, non è certo un dispositivo senza il quale non si può vivere. Averne uno, però, è una gran comodità quando si vuole guardare un film, navigare su Internet o leggere email e social su uno schermo più ampio e comodo di quello di uno smartphone. Tutta la questione, però, è nel prezzo: quanto siamo disposti a spendere per un dispositivo non essenziale?

Se la risposta è "meno di 200 euro", allora tra le offerte su Amazon più interessanti di queste ore c’è quella su Honor Pad X9, un tablet low-cost perfetto per l’intrattenimento quotidiano, per navigare sul web, accedere ai social e guardare i propri contenuti in streaming preferiti.

Con le offerte dell’ecommerce il prezzo scende sotto i 200 euro arrivando al minimo storico. Esattamente l’offerta che stavamo cercando.

Honor Pad X9 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 4/128 GB

Honor Pad X9: scheda tecnica

Honor Pad X9 ha un display LCD IPS che misura 11,5 pollici, ha una risoluzione 2K (2.000×1.200 pollici) e refresh rate fino a 120 Hz. Presente la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, per basse emissioni di luce blu e quella TÜV Rheinland Flicker Free, che attesta che questo tablet può autoregolare la luminosità dello schermo in corrente continua, eliminando gli sfarfallii nella gamma da 0 a3000 Hz.

Il processore scelto da Honor è un Qualcomm Snapdragon 685 coadiuvato da 4 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna, non espandibile.

Presente anche la funzione Honor OS Turbo per espandere la RAM del device e consentire all’utente di ottenere 3 GB di RAM virtuale, attingendo alla memoria intera.

Due le fotocamere sul dispositivo, una posteriore da 5 MP (f/2.2) e una frontale di nuovo da 5 MP (f/2.2) posizionata su uno dei lati più lunghi del tablet.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il WiFi 5, il Bluetooth 5.1 e l’USB-C. Il comparto audio comprende 6 altoparlanti con Honor Histen, il sistema per ottimizzare l’audio sviluppato dall’azienda cinese, è un microfono.

La batteria ha una capacità di 7.250 mAh con ricarica via cavo da 22,5 W. Infine il sistema operativo è Android 13 con interfaccia utente proprietaria MagicOS 7.1

Honor Pad X9: l’offerta su Amazon

Honor Pad X9 è un tablet con tutto il necessario per accompagnare l’utente nella vita di tutti i giorni, tra intrattenimento, navigazione sul web, controllo delle email e social network.

L’ampio schermo LCD e i sei speaker permettono all’utente di godere al meglio dei propri contenuti multimediali preferiti sulle varie piattaforme di streaming, mentre l’autonomia, grazie a una batteria piuttosto capiente e a un processore poco energivoro, consente all’utente di arrivare tranquillamente a fine giornata.

Il prezzo di listino dell’Honor Pad X9 è di 249,90 euro ma con le offerte su Amazon scende fino a 189,90 euro (-24%, -60 euro). A questa cifra è difficile trovare di meglio, perché il prezzo è perfetto per un buon tablet da divano.

Honor Pad X9 – Qualcomm Snapdragon 685 – Versione 4/128 GB