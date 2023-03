Honor Play 7T e 7T Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Honor ha presentato ufficialmente per il mercato cinese i nuovi Play 7T e Play 7T Pro, i due smartphone di fascia medio-bassa che puntano a conquistare una fetta di mercato decisamente satura di prodotti.

L’azienda cinese ha realizzato due dispositivi simili, distinti tra loro per schermo e batteria, con un comparto hardware non dei più recenti, ma esteticamente interessanti e disponibili a un prezzo contenuto (almeno in Cina). Non è noto, ma sembra comunque improbabile, che questi due Honor arrivino sul mercato europeo. Almeno non in distribuzione ufficiale, forse tramite qualche importatore su Amazon.

Honor Play 7T: caratteristiche tecniche

Il Play 7T è uno smartphone entry level come ce ne sono molti sul mercato, realizzato per un pubblico generalista e senza particolari esigenze in termini di look e prestazioni.

Il display in dotazione è un LCD IPS da 6,74 pollici con risoluzione HD+ a 1.600×720 pixel e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore è un MediaTek Dimensity 6020 a cui vengono affiancati due tagli di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione e uno con 8 GB e 256 GB.

Per il comparto fotografico troviamo una fotocamera principale da 50 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 5 MP.

La connettività include il supporto alle reti 5G, il WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass e Beidou. Non sembra esserci traccia del chip NFC che, forse, avrebbe potuto dare un tocco in più a questo smartphone.

La batteria è da 6.000 mAh con ricarica cablata a 22,5 W. Il sistema operativo in dotazione è Android 12 con interfaccia Magic UI arrivata alla versione 6.1.

Honor Play 7T Pro: caratteristiche tecniche

Come già detto, a fare la differenza ma senza strafare è il fratello maggiore, Honor Play 7T Pro, che pur non avendo una dotazione hardware di ultima generazione può contare comunque su qualche intuizione interessante che potrebbe fare la differenza nel mare magnum di smartphone di fascia medio-bassa tutti più o meno simili.

Il display, ad esempio, è un LCD LTPS da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ a 2.388×1.080 pixel e refresh rate variabile fino a 90 Hz.

Il processore è lo stesso già visto sul fratello minore, un MediaTek Dimensity 6020, affiancato dalla stessa dotazione di memoria con 8/128 GB e 8/256 GB.

Per il comparto fotografico Honor Play 7T Pro condivide gli stessi sensori del Play 7T: principale da 50 MP e sensore di profondità da 2MP. Cambia, invece, la selfiecamera, e questo dispositivo ne monta una da 8 MP.

Stesso discorso per la connettività, con il supporto per il 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, Glonass e Beidou. Anche in questo caso nessun segno del sensore NFC.

La batteria ha una capacità inferiore a quella dell’altro modello, pari a 4.000 mAh, ma ha una ricarica più veloce da 40W. Il sistema operativo è sempre Android 12 con interfaccia Magic UI 6.1.

Honor Play 7T e 7T Pro: quanto costano

Al momento non ci sono indicazioni riguardo l’arrivo di Honor Play 7T e 7T Pro sul mercato occidentali, così come non ci sono conferme riguardo ai prezzi. Tuttavia vedendo il costo del dispositivo in Cina è possibile azzardare qualche ipotesi.

Honor Play 7T 8/128 GB: 1.099 yuan (150 euro)

Honor Play 7T 8/256 GB: 1.299 yuan (175 euro)

Honor Play 7T Pro: 8/128 GB: 1.499 yuan (250 euro)

Honor Play 7T Pro: 8/256 GB: 1.699 yuan (230 euro)

Questi prezzi sono, ovviamente, frutto del cambio yuan/euro con i tassi attuali e non tengono conto dei costi di importazione e della tassazione europea, che è ben più alta di quella cinese.